Чем можно заменить бег? Рассказала реабилитолог

Специалист ЛФК и профессиональной реабилитации Юлия Белослюдова объяснила, какие упражнения могут заменить бег, если он противопоказан по медицинским причинам. По мнению специалиста, заменить его можно аэробными занятиями.

«Наши мышцы и сердце не знают разницы между бегом и другими формами аэробной активности. Все дело в потреблении кислорода, интенсивности упражнений, которая напрямую связана с потреблением определенного вида энергии. Скакалка, велотренажер, эллипс, аэробика и ее различные разновидности вполне заменят бег», — приводит слова Белослюдовой РИА «Новости».

При этом специалист отмечает, что нужно учитывать индивидуальные противопоказания и следить, чтобы не было ударной нагрузки на суставы и организм в целом.

Лучше всего, по ее словам, обратиться к специалисту, который составит персональную тренировку.