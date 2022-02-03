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Сегодня, 12:00

Чем можно заменить бег? Рассказала реабилитолог

Галина Глазко

Специалист ЛФК и профессиональной реабилитации Юлия Белослюдова объяснила, какие упражнения могут заменить бег, если он противопоказан по медицинским причинам. По мнению специалиста, заменить его можно аэробными занятиями.

«Наши мышцы и сердце не знают разницы между бегом и другими формами аэробной активности. Все дело в потреблении кислорода, интенсивности упражнений, которая напрямую связана с потреблением определенного вида энергии. Скакалка, велотренажер, эллипс, аэробика и ее различные разновидности вполне заменят бег», — приводит слова Белослюдовой РИА «Новости».

При этом специалист отмечает, что нужно учитывать индивидуальные противопоказания и следить, чтобы не было ударной нагрузки на суставы и организм в целом.

Лучше всего, по ее словам, обратиться к специалисту, который составит персональную тренировку.

Источник: rsport.ria.ru/20220202/beg-1770560819.html
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