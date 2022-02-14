Комаровский рассказал, как отличить головную боль от мигрени
Комаровский объяснил отличия головной боли от мигрени
Врач и телеведущий Евгений Комаровский сообщил, что не каждая головная боль может быть мигренью. Мигрень — особый вид головной боли, отмечает специалист, поскольку у этой болезни можно выделить несколько признаков.
«Эпизодическое повторение головных болей, их приступообразный характер и интенсивность может говорить о мигрени», — рассказал врач в эфире программы «Спроси у Комаровского».
Также специалист отмечает, что боль может идти в паре с повышенной чувствительностью к какому-то запаху или яркому свету. Из-за этого у человека может возникнуть даже тошнота или даже рвота.
При этом установить точный диагноз может только квалифицированный врач.
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