Чайный эксперт рассказала, почему нельзя допивать вчерашний чай

Чемпион России по чайной миксологии Наталья Прохоренко рассказала, что вчерашний чай за несколько часов на открытом воздухе покрывается бактериями и вредными соединениями.

Это та самая плотная пленка на поверхности чая, оставляющая налет на кружке. Наиболее опасна она для желудочно-кишечного тракта, особенно печени.

По словам Натальи Прохоренко, вчерашний чай, окисляясь, становится темнее по цвету, его вкус упрощается, теряется аромат и польза. Употреблять такой чай нельзя ни в коем случае.

Вчерашний чай может стать отличным удобрением для растений, но точно не напитком.