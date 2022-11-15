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Сегодня, 14:30

Чайный эксперт рассказала, почему нельзя допивать вчерашний чай

Ольга Стрельникова
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Чай.
Фото Global Look Press

Чемпион России по чайной миксологии Наталья Прохоренко рассказала, что вчерашний чай за несколько часов на открытом воздухе покрывается бактериями и вредными соединениями.

Это та самая плотная пленка на поверхности чая, оставляющая налет на кружке. Наиболее опасна она для желудочно-кишечного тракта, особенно печени.

По словам Натальи Прохоренко, вчерашний чай, окисляясь, становится темнее по цвету, его вкус упрощается, теряется аромат и польза. Употреблять такой чай нельзя ни в коем случае.

Вчерашний чай может стать отличным удобрением для растений, но точно не напитком.

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