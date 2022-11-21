Врач назвала способы предотвратить ночные судороги в ногах

Британский терапевт Низа Аслам в интервью The Sun рассказала, что предотвратить приступы судорог и неприятных ощущений в ногах по ночам помогает восполнение дефицита магния. Именно нехватка этого микроэлемента в большинстве случаев становится причиной непроизвольных сокращений мышц. «Магний отвечает более чем за 300 биохимических процессов в организме, включая сокращение мышц и передачу нервных импульсов. Низкий уровень магния вызывает низкий уровень калия и кальция, поскольку нарушает их регуляцию, что приводит к мышечным спазмам и мышечной слабости», — пояснила специалист. Чтобы восполнить дефицит магния натуральным способом, необходимо включить в рацион орехи (миндаль, кешью), зерновые, бобовые, зеленые овощи (такие как шпинат). Важно помнить, что курение, употребление алкоголя и некоторых медикаментов (статины, диуретики, антациды), низкий уровень витамина D в организме снижают уровень магния.

В основном судороги происходят в икроножной мышце, но могут быть и в мышцах бедра. По словам терапевта, эта проблема присутствует у 60 процентов людей, чаще всего у женщин. С возрастом они могут стать более частыми.

По словам Низы Аслам, причины судорог в ногах в некоторых случаях возможны из-за заболевания двигательных нейронов, болезни Паркинсона, диабета, остеоартрита, проблем с щитовидной железой, печенью и почками, болезней сердца или нарушения кровообращения. Если судороги в ногах бывают часто и крайне болезненны, нарушают сон, терапевт рекомендует обратиться к врачу.