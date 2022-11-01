Боль и онемение: невролог дала 7 советов трудоголикам и гаджетозависимым, чтобы уберечь кисти рук

Невролог Виктория Толмачева заявила, что ухудшение зрения, боль в спине и шее, нарушение осанки, ожирение — это всем известные побочные эффекты увлечения гаджетами.

«Людям, не выпускающим гаджеты из рук, грозит синдром запястного канала. Он вызывает боль, онемение пальцев и кистей, а иногда и всей руки. Нерв в запястье защемляется или сдавливается. Этот нерв называется срединным — он сообщает мозгу, что «чувствует» рука.

Еще одно заболевание, приводящее к нарушению функций кисти, — тендовагинит. Его симптомы — это воспаление и отек сухожилия, ноющая боль и покраснение кожи. На лечение таких расстройств уходит от нескольких недель до нескольких месяцев, в редких случаях понадобится несколько лет. Кому-то помогут таблетки и уколы, а кого-то спасет только операция", — объясняет эксперт LIFE.

Избежать проблем, возникающих из-за постоянного пользования гаджетами, помогут простые советы:

— используйте эргономичные клавиатуру и мышь,

— обязательно делайте перерывы в работе,

— не работайте через боль и не терпите неприятные симптомы: обратитесь к врачу,

— не лежите в кровати с ноутбуком или телефоном,

— если вы были на улице в холодное время года, прогрейте кисти теплой водой, прежде чем садиться за компьютер,

— холодный компресс на кисть вечером поможет лучше таблеток,

— выполняйте растяжку кисти и упражнения для укрепления ее мышц несколько раз в день.