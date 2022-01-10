Авокадо и виноград назвали эффективными продуктами для профилактики рака

Врач-онколог Ольга Перова перечислила продукты, снижающие риск развития онкологических заболеваний. При этом она отметила, что их употребление не дает 100 процентов гарантий.

«Появление и развитие раковой опухоли является многоэтапным и сложным процессом. Программы ДНК клеток постоянно изменяются, и происходит это под воздействием внутренних и внешних факторов. Неблагоприятные условия, в том числе и неправильное питание, могут «сломать» защиту ДНК. В результате иммунная система дает сбой и начинается бесконтрольный процесс деления клеток, приводящий к образованию злокачественных опухолей», — приводит ее слова издание Solenka.info.

Для профилактики рака она рекомендует употреблять авокадо, виноград, цитрусовые, чернику, баклажаны, сою, томаты, чеснок, все виды капусты, цельнозерновой хлеб, скумбрию, морскую капусту, тофу, грецкие орехи, темный шоколад, куркуму, красное вино и зеленый чай.

Все эти продукты являются природными антиоксидантами и содержат в себе флавоноиды, полифенолы, каротиноиды, терпены, противовоспалительные и другие вещества, устраняющие негативное воздействие канцерогенов и препятствующие канцерогенезу.