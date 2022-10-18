АСНА рассказала о массовых жалобах на китайские кровоостанавливающие жгуты

Ассоциация независимых аптек рассказала об участившихся с начала сентября жалобах на кровоостанавливающие жгуты из Китая.

Ассоциация независимых аптек обратилась в Роспотребнадзор с просьбой провести проверку кровоостанавливающих жгутов Meridian китайской фирмы «Суджоу Хенгксианг». «При использовании жгутов кровоостанавливающих венозных марки Meridian выяснилось, что они подходят только для медицинских манипуляций (забора крови), но не подходят для остановки кровотечений, так как вызывают некроз ткани через короткое время (в отличие от резиновых жгутов, которые можно накладывать на срок до 2-6 часов). Кроме того, клипсы на жгутах часто ломаются или не держат в фиксированном положении», — говорится в официальном письме АСНА.

Глава Альянса фармацевтических ассоциаций и директор АСНА Виктория Преснякова отметила, что с начала мобилизации в России значительно увеличился спрос на медицинские изделия, необходимые военнослужащим. Поэтому появилось и большое количество откликов о качестве данной продукции, о которых они будут обязаны сообщить производителю и при необходимости изъять несоответствующие товары из оборота.

Росздравнадзор уже направил информацию в экспертную комиссию. Ожидается официальный ответ.