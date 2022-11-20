Акушер Федорова рассказала, как бороться с бессонницей во время беременности

Акушер-гинеколог Екатерина Федорова рассказала, как бороться с бессонницей во время беременности.

«Во-первых, сложно принять удобную позу для сна. Во-вторых, приходится периодически вставать, чтобы сходить в туалет. Кроме того, периодически мучает изжога. Да и постоянное беспокойство о малыше и предстоящих родах не способствует расслаблению», — приводит «Life.ru» слова Федоровой.

Также она поделилась советами, следуя которым можно помочь себе заснуть.

«Первый: выйти перед сном на получасовую прогулку, а по возвращении домой включить спокойный фильм. Также важно всегда ложиться спать в одно и то же время и придумать определенный ритуал, который даст организму сигнал о грядущем отдыхе. Например, каждый день перед сном принимайте теплый душ и выпивайте чашку некрепкого чая.

Помимо этого, можно приобрести новые ортопедические подушку и матрас, выбрать удобную позу для сна, озаботиться свежестью воздуха в комнате и влажностью. Также стоит не есть за два часа до сна, чтобы процесс пищеварения не мешал засыпанию, не пить кофе и не злоупотреблять жидкостью", — добавила специалист.