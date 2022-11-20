Актер Джейсон Стэтхэм рассказал, как сделать тренировки эффективными

Джейсон Стэтхэм в интервью IGN на личном примере продемонстрировал, как эффективно тренироваться.

Британский актер в прошлом профессионально занимался прыжками в воду и даже входил в состав национальной сборной. Сегодня быть в форме ему по-прежнему помогает любовь к спорту — шесть раз в неделю актер занимается в зале в сопровождении тренера, бывшего морского пехотинца Логана Хуга.

Стэтхэм рекомендует избегать большого веса и количества упражнений: «В основном упражнения, которые я выполняю, — с весом собственного тела, — говорит актер. Например, подъем по канату, вариации отжиманий, подтягиваний, а также движения на развитие взрывной силы с отягощениями. Можно сказать, это тренировки в духе старой школы, когда еще не было тренажеров». Также Джейсон Стэтхэм предпочитает упражнения на турнике, в силовой раме, с гирями и гимнастическими кольцами, потому что они хорошо прорабатывают мышцы-стабилизаторы, мышцы кора. Актер не повторяет тренировки, ему важно, чтобы процесс не надоедал и был эффективным, «стрессовым» для организма.

При подготовке к съемкам, чтобы достичь максимальной сухости и рельефа, Стэтхэм сочетает работу в движении, отработку ударов из MMA и бокса с упражнениями на силу и проработку мышц. При таком подходе о кардио можно благополучно забыть.