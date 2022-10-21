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Сегодня, 08:50

Академик РАН рассказала, какие факторы влияют на здоровье детей

Ольга Стрельникова
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Здоровых детей крайне мало, об этом в интервью «Российской газете» заявила академик РАН, руководитель НИИ педиатрии и охраны здоровья детей Лейла Намазова-Баранова.

«Как свидетельствуют данные ВОЗ, различные родовые травмы случаются в среднем у каждого десятого малыша, а микроповреждения могут иметь место почти у 75%», — констатирует специалист. Причинами являются инфекции матери, преждевременные или сложные роды, а также отсутствие квалифицированной медицинской помощи. Среди заболеваний у младенцев чаще всего наблюдаются врожденные аномалии, патологии нервной и дыхательной систем. Распространены у детей и проблемы с лишним весом, сердцем, кровообращением, щитовидной железой. После пандемии, как осложнение, отмечается сахарный диабет.

Избежать проблем в детском возрасте и дальнейшей жизни изначально поможет осознанный подход родителей, планирование беременности, наблюдение у квалифицированного врача и выбор правильного роддома. «Согласно парадигме современной медицины «1000 дней программирования», все здоровье человека закладывается в первые 270 дней внутриутробной и два года (730 дней) внеутробной жизни», — отмечает Лейла Намазова-Баранова.

Все болезни, которыми ребенок переболеет в первые годы жизни, отложат отпечаток на его будущем здоровье. Так, ротавирус создаст сложности в работе желудочно-кишечного тракта и повысит вероятность диабета, а пневмония заложит основу для проблем с дыхательной системой.

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