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Угадай спортивные рекорды России и Суперниндзя: тест
Суперниндзя

Сегодня, 21:00

0 мин.

Угадай спортивные рекорды России: тест «Спорт-Экспресса»

Валерия Баринова
Шеф-редактор раздела «Стиль жизни»
Фото Ольга Мальцева, Известия/Пресс-служба СТС
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В истории российского спорта есть немало выдающихся достижений. В том числе национальных и даже мировых рекордов. Мы собрали тест с некоторыми из них. Попробуйте угадать, какие рекорды ставили россияне и кому они принадлежат.

Некоторые из них были установлены на трассе шоу «Суперниндзя». Сейчас на СТС идет его третий сезон, смотрим и впечатляемся!

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