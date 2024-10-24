Угадай спортивные рекорды России: тест «Спорт-Экспресса»
В истории российского спорта есть немало выдающихся достижений. В том числе национальных и даже мировых рекордов. Мы собрали тест с некоторыми из них. Попробуйте угадать, какие рекорды ставили россияне и кому они принадлежат.
Некоторые из них были установлены на трассе шоу «Суперниндзя». Сейчас на СТС идет его третий сезон, смотрим и впечатляемся!
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