Угадай спортивные рекорды России: тест «Спорт-Экспресса»

В истории российского спорта есть немало выдающихся достижений. В том числе национальных и даже мировых рекордов. Мы собрали тест с некоторыми из них. Попробуйте угадать, какие рекорды ставили россияне и кому они принадлежат.

Некоторые из них были установлены на трассе шоу «Суперниндзя». Сейчас на СТС идет его третий сезон, смотрим и впечатляемся!