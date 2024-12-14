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Тест: угадай испытание 3 сезона шоу Суперниндзя по эмоциям участников
Суперниндзя

Сегодня, 15:30

0 мин.

Угадай испытание шоу «Суперниндзя» по эмоциям участников. Тест

Фото Пресс-служба СТС.
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Участники популярного экстремального шоу «Суперниндзя» на СТС преодолевают невероятные испытания на одной из самых сложных в мире трасс. Естественно, не обходится без ярких эмоций — от страха и недоумения до радости и гордости за себя после преодоления изначально пугающего этапа.

Посмотрим, получится ли у вас угадать по эмоциям атлетов, какое испытание они проходят.

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