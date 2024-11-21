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Тест: как выступили эти участники шоу Суперниндзя
Суперниндзя

Сегодня, 19:35

0 мин.

Тест: что случилось с этими атлетами на трассе международного сезона «Суперниндзя»

Антон Бабошин
Корреспондент
Фото Пресс-служба СТС.
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На СТС в самом разгаре международный сезон экстремального шоу «Суперниндзя», где атлеты сражаются не только со сложнейшей трассой с препятствиями, но и между собой.

Проверяем, внимательно ли вы следили за их судьбой в течение сезона — кто из них попал в финал, а кто выбыл еще на этапе отборочной полосы?

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