Тест: что случилось с этими атлетами на трассе международного сезона «Суперниндзя»

На СТС в самом разгаре международный сезон экстремального шоу «Суперниндзя», где атлеты сражаются не только со сложнейшей трассой с препятствиями, но и между собой.

Проверяем, внимательно ли вы следили за их судьбой в течение сезона — кто из них попал в финал, а кто выбыл еще на этапе отборочной полосы?