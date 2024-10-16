Суперниндзя или Суперзвезда: угадай автора цитаты — тест

13 октября на СТС стартовал новый сезон популярного шоу «Суперниндзя», участники которого проходят полосу препятствий, чтобы попытать удачу и получить возможность выиграть приз — 5 миллионов рублей. Среди них — профессиональные спортсмены и любители. И каждый из них соревнуется не просто так. Многие из участников делились глубокими своими мыслями по поводу шоу и испытаний в интервью.

Кто это сказал — суперниндзя или суперзвезда? Проходите наш тест и решайте сами.