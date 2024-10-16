Суперниндзя
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Фильмы и сериалы
Суперниндзя
Статьи
Суперниндзя или Суперзвезда — угадай автора цитаты: тест
Суперниндзя

Сегодня, 10:00

0 мин.

Суперниндзя или Суперзвезда: угадай автора цитаты — тест

Валерия Баринова
Шеф-редактор раздела «Стиль жизни»
Фото Пресс-служба СТС; Michael Steele, Getty Images
Читайте нас в ВКонтакте Дзен

13 октября на СТС стартовал новый сезон популярного шоу «Суперниндзя», участники которого проходят полосу препятствий, чтобы попытать удачу и получить возможность выиграть приз — 5 миллионов рублей. Среди них — профессиональные спортсмены и любители. И каждый из них соревнуется не просто так. Многие из участников делились глубокими своими мыслями по поводу шоу и испытаний в интервью.

Кто это сказал — суперниндзя или суперзвезда? Проходите наш тест и решайте сами.

Новости холдинга
Рядовой Дыкин помог эвакуировать раненых сослуживцев
Россиянин Эйдельштейн снялся в американском фильме «Анора»
Замглавы МИД РФ заявил о контактах с Израилем по ситуации с Ираном
Суперфорварда «Реала» обвиняют в изнасиловании. Что происходит с Килианом Мбаппе после скандала в Стокгольме
Макрон напомнил Нетаньяху о создании государства Израиль решением ООН
Рублев рискует остаться без Итогового турнира ATP

Olimpbet awards

Последние новости
15 окт 20:30
Именитая бегунья и чемпион мира по боксу на трассе нового сезона «Суперниндзя»
14 окт 12:00
Премьера третьего сезона шоу «Суперниндзя»
26 сен 09:00
Новый международный сезон спортивного шоу «Суперниндзя» стартует 13 октября
9 сен 17:00
СТС открыл первую ниндзя-площадку в Ярославле
5 сен 10:30
Телеканал СТС откроет ниндзя-площадку в Ярославле 8 сентября