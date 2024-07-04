28 лучших. Знакомимся с финалистами шоу «Суперниндзя. Дети»

Уже в воскресенье на телеканале СТС состоится грандиозный финал первого сезона шоу «Суперниндзя. Дети». Два с лишним месяца мы следили за тем, как 108 юных спортсменов, разбитых на три возрастных группы, определяли сильнейших.

И вот теперь 28 лучших готовы выйти на финальную полосу препятствий, чтобы побороться за место в суперфинале и главный приз. А мы представим вам каждого из претендентов.

Младший возраст (9-10 лет)

Глеб Макарихин (Екатеринбург)

Пришел на шоу ради своего дяди, который погиб в зоне специальной военной операции. Мечтает потратить главный приз на то, чтобы свозить всю семью на море, как мечтал дядя.

Фото Пресс-служба СТС

— Он был веселым радостным, спортивным — все время с нами отжимался, подтягивался, бегал по утрам. Я хочу стать таким, как он.

Никита Сексяев (Калининград)

Занимается плаванием, и уже имеет 2 взрослый разряд. Каждый раз волнуется перед стартом, но полон решимости дойти до конца.

Фото Пресс-служба СТС

— Моя мечта — стать великим чемпионом. На соревнованиях мне всегда не по себе — в груди давит, иногда в глазах темнеет. Думаю, а вдруг что-то сделаю не так, и меня дисквалифицируют".

Ярослав Кубрак (Тверь)

Самый маленький и легкий из всех участников первого сезона шоу. Установил рекорд по вису на перекладине на одной руке в своей возрастной категории. Хочет потратить призовые деньги на лечение дедушки.

Фото Пресс-служба СТС

— Приз бы я потратил, чтобы помочь дедушке. Он у меня хороший, добрый, научил меня в шахматы играть. Хочется, чтобы он снова был здоровым.

Лев Селезнев (Москва)

Смотрел все выпуски предыдущих сезонов «Суперниндзя». Перед съемками мечтал о встрече с Димой Масленниковым. Занимается ниндзя-спортом, очень много тренируется.

Фото Пресс-служба СТС

— Попасть на «Суперниндзя» было моей мечтой. Теперь я здесь, и надеюсь зайти как можно дальше. Перед стартом прочитаю молитву, перекрещусь и скажу: «Хочу дойти до конца и кое-что спросить у Димы Масленникова».

Богдан Селезнев (Москва)

Брат Льва Селезнева, прошедшего в финал на один выпуск раньше. Также является фанатом ниндзя-спорта, его кумир — Юрий Прокудин. Мечтает работать обнимателем панд.

Фото Пресс-служба СТС

— Мы с Левой лучшие друзья, но я бы его обогнал. Свой выигрыш я бы отдал панде Катюше, которая живет в московском зоопарке. Пандам не хватает ласки, поэтому люди идут на такую работу — обнимать панд. Готов работать с понедельника по пятницам, а в выходные заниматься спортом.

Валерий Шубин (Ярославль)

С 4 лет его тренирует отец. Занимал призовые места на соревнованиях по плаванию, легкой атлетике, лыжным гонкам и гонкам с препятствиями. Показал лучшее время на кастинге в младшей возрастной категории

Фото Пресс-служба СТС

— Папа меня приучил к турнику, каждые пять минут говорит — иди подтягиваться. Каждый день делаем по 30 подтягиваний, чтобы я прогрессировал в спорте и был лучше тех, кто этого не делает. Все мои успехи благодаря папе и подтягиваниям.

Вероника Никифорова (Санкт-Петербург)

Занимается ниндзя-спортом, но тренируется всего два дня в неделю, а остальное время посвящает учебе. Многократный призер любительских соревнований в России и Белоруссии. Узнала об участии в «Суперниндзя. Дети» всего за пять дней до начала съемок.

Фото Пресс-служба СТС

— Одна из лучших я не просто так. Кто-то может заниматься ежедневно по 9-10 часов, но при этом на перерывы между упражнениями тратить больше, чем на сами тренировки. У меня такой характер, что мне все нужно доделать до конца. Я хочу быть лучшей в спорте.

Алисия Проказина (Краснодар)

На протяжении семи лет занимается скалолазанием. Имеет успехи в спорте, ведет статистику побед. В спорт ее привела мама, она же является тренером Алисии. Хотела пробиться в финал, чтобы пропустить контрольную в школе.

Фото Пресс-служба СТС

— Я сильная спортсменка, но мои строгие родители иногда этого не замечают. Бывает, я занимаю третье место, а они не хвалят, а начинают указывать на ошибки, говорят — ты могла бы сделать лучше, и стала бы первой. Я знаю об этом, но ругать меня целый месяц — неправильно. Но на «Суперниндзя. Дети» я всем все покажу.

Александр Седов (Москва)

Брат Анны Седовой, которая ранее вышла в финал проекта в средней возрастной категории. Самый младший участник «Суперниндзя. Дети», единственный из всех претендентов атлет 2015 года рождения. Занимается гонками с препятствиями, многократный победитель и призер соревнований. Но на проект пришел, чтобы впечатлить девочку, которая старше его на пять лет.

Фото Пресс-служба СТС

— Я здесь, чтобы рассказать Нике, что она мне нравится. Когда я начал заниматься спортом, у нас в секции была эта девочка, и я сразу обратил на нее внимание. Потому что она красивая и умная. Вставал перед ней на колено, дарил цветы. Но она пока не говорит, нравлюсь я ей или нет. Если я выиграю «Суперниндзя», она точно скажет мне «да».

Егор Шитов (Зеленоград)

Занимается плаванием. Побил рекорд города на стометровке брассом, стоявший с 2013 года. Уверен, что он самый сильный из конкурентов.

Фото Пресс-служба СТС

— На соревнованиях я постоянно выигрываю, потому что там есть заплывы брассом, а это мой стиль. Я был рожден для этого, у меня широкие плечи, меня даже называют вундеркиндом. Но бывают и моменты, когда я проигрываю, тогда я очень огорчаюсь. Могу что-нибудь кинуть, самого себя ударить. Но потом беру себя в руки.

Средний возраст (11-12 лет)

Лев Севостьянов (Круторожино)

Скалолаз из небольшого поселка в Оренбургской области, где недавно было катастрофическое наводнение. Для тренировок ему приходится ездить в ближайший крупный город — Орск.

Фото Пресс-служба СТС

— Спортивных секций в нашем поселке никаких нет, да и заниматься особо негде, хотя я дома занимаюсь с гантелями и хожу на турники. Учусь я в городе, добираться туда сложно, зато есть скалодром, пусть и не очень большой. Трассы приходится крутить самим.

Владислав Иванов (Челябинск)

Занимается скалолазанием в дисциплине боулдеринг на протяжении семи лет. У него строгий папа — часто ругает за проступки и почти никогда не хвалит. Пришел на проект, чтобы попробовать это изменить и стать ближе с отцом.

Фото Пресс-служба СТС

— Иногда не чувствую, что папа меня любит, а ведь я хороший сын — я хорошо учусь в школе и хорошо тренируюсь. У меня уже много побед.

Олег Прокудин (Реутов)

Показал лучшее время на кастингах среди всех кандидатов. Профессиональный ниндзя-атлет, один из лучших в стране среди юниоров, обладатель множества титулов. Младший брат победителя первого сезона шоу «Суперниндзя» Юрия Прокудина.

Фото Пресс-служба СТС

— Все думают, что Юра — лучший ниндзя в стране, но я его догоню и перегоню. Пока он сильнее меня, но тренироваться я начал в 7-8 лет, а Юра в 14, для ниндзя это поздновато. Мне будет легче. Хочу выиграть и детский, и взрослый «Суперниндзя».

Филипп Моляков (Коломна)

Многократный призер соревнований по ниндзя-спорту, основной соперник Олега Прокудина в своей возрастной группе. Тренируется самостоятельно, ведь в городе нет условий для профессиональных занятий. Зато у него даже дома полоса препятствий.

Фото Пресс-служба СТС

— Я один из главных претендентов на победу. У меня много успехов в ниндзя, всегда занимаю призовые места. Мы с Олегом соперничаем почти на всех стартах. Хотя у него есть тренер и брат, я тоже могу выиграть.

Анна Седова (Москва)

Профессионально занимается гонками с препятствиями, многократно поднималась на пьедестал. На турнирах по ниндзя-спорту часто соревнуется с Олегом Прокудиным и Филиппом Моляковым.

Фото Пресс-служба СТС

— Я одна из лучших в России. У меня медалей уже штук 70. На последних перед «Суперниндзя» соревнованиях Олега с Филиппом я обогнала. Очень не люблю проигрывать, мне всегда очень обидно, что я не сделала то, что задумала.

Анна Кузнецова (Раменское)

Ученица Анастасии Лариной, лучшей девушки во взрослом «Суперниндзя». Неоднократный призер различных соревнований по ниндзя-спорту, 3 взрослый разряд по гонкам с препятствиями. Владеет рекордом России по вису на перекладине.

Фото Пресс-служба СТС

— Точно не знаю, сколько у меня медалей — две полки занимают. Но я переживаю, что могу что-то не пройти. В себе уверена процентов на 50-60.

Полина Сорокина (Тюмень)

Занимается скалолазанием и ледолазанием, проводит по 10 тренировок в неделю на улице в любую погоду. Привыкла к сильному морозу. Уверена, что у нее большие шансы на победу.

Фото Пресс-служба СТС

— Люди всегда путают скалолазание с ледолазанием, но это не так. Приходится каждому объяснять, в чем разница. У нас очень сильные руки — если они будут недостаточно прокачаны, то можно не дотятнуться до какой-нибудь точки и сорваться. А тогда может и молотком по голове прилететь, а это опасно.

Александр Кожухов (Челябинск)

Занимается скалолазанием, поэтому уверен в своих силах. На проект пришел, потому что хочет помочь девочке Ангелине, болеющей ДЦП.

Фото Пресс-служба СТС

— Она не может двигаться так, как все обычные люди, это сложно. Ей нужны ходунки, инвалидная коляска. Я очень хочу, чтобы она выздоровела. Поэтому мы и полетели сюда, участвовать в шоу.

Денис Костин (Саратов)

Занимался спортивной гимнастикой, но вынужден был сменить ее на воркаут по не зависящим от себя обстоятельствам. Победитель и призер различных соревнований.

Фото Пресс-служба СТС

— В спорте я с семи лет, и очень хотел стать крутым гимнастом. Но наш тренер был очень злым. Если мы что-то делали, а у нас много раз не получалось, он брал палку и начинал нас бить. Реально нас бил палками, было больно, иногда до слез. Я терпел, потом шел в раздевалку и плакал. В итоге я ушел и попал на воркаут. Вот там тренер очень хороший, добрый, мотивирующий. С ним я добился успехов.

Старший возраст (13-14 лет)

Савва Суханов (Кемерово)

Занимается лыжными гонками. Сын Виктора Суханова — участника второго сезона «Суперниндзя», тренируется с отцом и обещал ему выступить лучше. Во время подготовки он уже в некоторых упражнениях превосходит папу.

Фото Пресс-служба СТС

— Конечно, горжусь папой, он сильный и ловкий. Ему немного не хватило, чтобы выйти в полуфинал. Я посмотрел, и сам загорелся — думаю, надо по-любому попробовать.

Кира Чижкова (Москва)

Чемпионка России по гонкам с препятствиями и серебряный призер первенства Европы. В квалификации и полуфинале обыграла свою давнюю соперницу Ксению Желанскую.

Фото Пресс-служба СТС

— Мы часто встречаемся с ней на соревнованиях. Иногда я побеждаю, иногда она. Мечтаю выиграть детский «Суперниндзя», а потом попасть на взрослый. Много побед не бывает.

Даниэла Кожекова (Нижний Новгород)

Член юношеской сборной России по скалолазанию, двукратная победительница первенства страны. В 13 лет уже тренирует детей с ограниченными возможностями. Выигрыш на шоу хотела бы потратить на постройку скалодрома и инвентарь для подопечных.

Фото Пресс-служба СТС

— Я занимаюсь с мальчиком, у которого аутизм. Ему нужно больше внимания, он сильно расстраивается, если что-то не получается, может даже убежать и спрятаться. Я стараюсь подавать ему пример, занимаю первые места. Если смогу победить на «Суперниндзя», он тоже захочет добиться чего-то большего.

Илья Синтюрин (Краснотурьинск)

Хочет стать чемпионом мира по скалолазанию, не раз занимал призовые места на соревнованиях. Не только много тренируется, но и подрабатывает в своем зале. Собирается потратить выигрыш на экипировку.

Фото Пресс-служба СТС

— Чтобы стать лучшим, нужно много работать и быть очень смелым. Все эти качества у меня есть, но нужно больше денег. Профессиональная обувь для скалолазов, на которую я коплю, стоит больше 20 тысяч рублей, а у моей уже носочек начал отклеиваться. Родителей нагружать своими хотелками не буду.

Дмитрий Виноградов (Санкт-Петербург)

Член сборной России по скалолазанию. Внимательно следит за своей внешностью, хочет всегда хорошо выглядеть, даже на соревнованиях. К участию в проекте специально не готовился.

Фото Пресс-служба СТС

— Я пришел сюда, чтобы показать себя, показать класс. Бегаю я быстро, спина у меня сильная, все движения на турниках могу сделать легко. У многих скалолазов красивое рельефное тело, я не исключение. Да, иногда подходят на улицах знакомиться, но мне не нужны те, кто хочет со мной общаться только из-за моей физической подготовки. Главное — ум. Хочу показать, что атлеты должны работать не только телом, но и головой.

Константин Можейко (Санкт-Петербург)

Приезжал с мамой на взрослый «Суперниндзя» в первом сезоне, но она потерпела неудачу уже на первом препятствии. Теперь он хочет доказать, что способен на большее.

Фото Пресс-служба СТС

— Я пришел сюда, чтобы исправить мамины ошибки. Мне было обидно, потому что я знал, что она может гораздо лучше. Теперь я покажу, на что способен.

Макар Жидков (Санкт-Петербург)

Занимается скалолазанием, но в последнее время не добивался больших успехов. Даже хотел бросать спорт, но отец мотивировал его историей четырехкратного паралимпийского чемпиона Алексея Ашапатова. Хочет пожертвовать часть выигрыша в фонд, помогающий детям-инвалидам.

Фото Пресс-служба СТС

— Я в спорте семь лет, периодически что-то выигрывал. Но были мысли — может, я зря этим занимаюсь? Начал замечать, что у меня упали результаты. Я злился, потому что ровесники в соцсетях выкладывали отчеты о своих успехах. Подошел к папе, расспросил его, почему все так. И он рассказал мне историю об Алексее Ашапатове, который после травмы стал инвалидом, перешел в совершенно другой вид спорта и стал там лучшим. Я проникся и понял, что у меня просто отличные условия, надо только тренироваться и делать свое дело. И через пару недель результаты пошли вверх.

Лев Барях (Пермь)

Занимается скалолазанием, является чемпионом Пермского края, имеет 1 взрослый разряд. Увлекается программированием, пишет боты для телеграма, работает в стартапах. Сейчас занимается разработкой приложения знакомств для скалолазов.

Фото Пресс-служба СТС

— Мне кажется, это круто, никто из моих сверстников так не делает. За месяц можно и 80 тысяч заработать. Я начал изучать программмирование по обучающим видео, меня затянуло, я стал специальные книжки читать. Освоился, в 12 лет начал работать, у меня уже есть опыт. Купил себе телефон, игровую приставку, кучу снаряжения для скалолазания. Я люблю лазать не только на скалодроме, но и на настоящих скалах.

Савелий Кочерга (Минеральные Воды)

Ростом около 180 см, 49 размер обуви. Профессионально занимается паркуром, готовясь к проекту, тренировался по четыре часа в день. Пришел на «Суперниндзя. Дети», чтобы заработать маме стартовый капитал и открыть бизнес.

Фото Пресс-служба СТС

— Думаю, денег хватит, чтобы помочь маме. Она потеряла работу, и финансовое положение у нас сложное. Хотелось бы больше времени с ней проводить, путешествовать. Сейчас нам приходится во многом себе отказывать. Ради этого я тренируюсь в двойном объеме, и буду стараться изо всех сил.