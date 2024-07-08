Один суперниндзя хорошо, а три — лучше! Чем закончилось шоу «Суперниндзя. Дети»

Итак, это приключение подошло к концу — на канале СТС в воскресенье показали заключительный выпуск первого сезона спортивно-развлекательного шоу «Суперниндзя. Дети». И финал получился по-настоящему грандиозным.

В этом вы можете легко убедиться, посмотрев десятый эпизод на всех доступных платформах. Он точно подарит вам почти такие же незабываемые эмоции, как участникам решающих забегов и болельщикам на трибунах во время съемок.

На грани

Итак, после насыщенных отборочных соревнований и полуфиналов, где претенденты сражались исключительно друг против друга, в трех возрастных категориях были определены 28 участников, которым предстояло бороться за победу в трех возрастных категориях. В младшей группе набралось 10 финалистов, в средней и старшей — по 9. Но только трое могли получить титул победителей шоу «Суперниндзя. Дети» и прилагающийся к нему приз в два миллиона рублей.

В финале спортсменов ждала совершенно новая и очень сложная трасса, некоторые элементы которой были позаимствованы из взрослой версии шоу. По ходу полосы нужно было собрать пять светящихся колец, последнее из которых — на финише.

Фото Пресс-служба СТС

Помимо этого, участникам необходимо было уложиться в лимит времени — младшей группе для прохождения трассы отвели 9 минут, средней — 8 минут, а старшей — 7 минут. Спортсмены в финале стартовали в соответствии с временем, показанным на предыдущей стадии соревнований — от худших результатов к лучшим. Чтобы попасть в суперфинал, надо было обязательно пройти всю полосу и показать один из двух лучших результатов.

Но в младшей группе быстро стало понятно, что даже просто финишировать на такой трассе для ребят станет подвигом. Из пяти первых участников четверым не удалось положить на пьедестал даже первое кольцо — Ярослав Кубрак и Алисия Проказина не справились с зиплайном, а Глеб Макарихин и Егор Шитов упали в воду уже на первом препятствии. Чуть позже к ним присоединился и Богдан Селезнев.

Фото Пресс-служба СТС

Светлым пятном среди первой половины участников выглядел Александр Седов, но он не справился с перелетом на «Крылатых качелях». Которые стали непреодолимым испытанием и для Никиты Сексяева. Но главной драмой стало выступление второго из братьев Селезневых — Льва. Он дошел до препятствия «Перегонки с кольцом», знакомого зрителями по взрослому шоу «Суперниндзя», но там случилась непонятная заминка — то самое кольцо осталось в своем креплении. Лев оказался в воде, но судьи, посмотрев повторы, решили, что из-за технической ошибки спортсмен должен получить второй шанс.

Но во время второй попытки Селезнев на соскоке с турника, уже добыв кольцо, задел ногой воду. Таким образом лишив эту группу второго суперфиналиста. Чуть раньше Вероника Никифорова не справилась с перелетом на кольцах, а вот Валерий Шубин избавил организаторов от конфуза. Он стал единственным из претендентов младшего возраста, добравшимся до финиша.

Фото Пресс-служба СТС

Цена секунд

В средней и старшей категории, конечно, завершивших трассу участников было больше. Хотя среди спортсменов 11-12 лет, для того чтобы увидеть финиш, пришлось дождаться выступлений главных фаворитов.

Первая же пятерка финалистов завершила выступления, не добравшись до противохода. Анна Кузнецова, Денис Костин и Полина Сорокина проиграли «Перегонки с кольцом», Александр Кожухов и Лев Севостьянов не справились с качелями. А Владислав Иванов, пожалуй, не совладал с нервами и упал в воду на первом препятствии.

И вот пришло время фаворитов. Все трое уверенно, почти на одном дыхании пролетели трассу, не допуская серьезных ошибок, и дело было лишь в том, какое время покажет каждый из них. Первой на финиш пришла Анна Седова с результатом 1.54. Затем ее результат на четыре секунды превзошел Филипп Моляков. Наконец, мастер-класс показал Олег Прокудин — младший брат победителя первого сезона «Суперниндзя» дошел до конца за 1.41. Личная трагедия для Седовой, которая осталась третьей лишней.

Фото Пресс-служба СТС

В старшей возрастной группе борьба была еще более напряженной. Сначала Савелий Кочерга и Илья Синтюрин отправились в бассейн на «Крылатых качелях», но это была только разминка. Из семи следующих участников финишировать смогли пятеро!

Первым это сделал Лев Барях, но быстро стало понятно, что его результата в 2.27 для суперфинала будет явно недостаточно. Уже совсем скоро его обошел Савва Суханов (1.51), а затем и Даниэла Кожекова (1.46). Впрочем, с нервами справлялись не все — неожиданно для многих в воде на предпоследнем препятствии оказался Макар Жидков, а затем его судьбу сенсационно повторил Дмитрий Виноградов.

Фото Пресс-служба СТС

Напряжение достигло апогея, когда с результатом 1.29 трассу закончила Кира Чижкова. Таким образом, она выбила из суперфинала Суханова. Но на второе место еще претендовал Константин Можейко, показавший лучшее время в полуфиналах. Он не очень быстро начал прохождение дистанции, и это дорого ему обошлось на финише. Он забежал на траволатор, но проиграл Кожековой две секунды и остался третьим. Таким образом, мы увидели уникальный суперфинал, оказавшийся чисто женским.

Суперфиналы подарили нам и сольное прохождение Шубина, который в отсутствие конкурентов вынужден был бороться с секундомером. И главную драму всего сезона — ошибку Прокудина за считанные метры до финиша. И увлекательный забег двух девушек, в котором Чижкова показала настоящий класс.

Да что мы вам рассказываем — смотрите сами. Десятый эпизод шоу «Суперниндзя. Дети» уже доступен на различных платформах. Не пропустите самое главное! А мы в ближайшее время также свяжемся со всеми победителями и попросим их поделиться впечатлениями от первого сезона.