Вдохновение от паралимпийцев и опасный мост. Что мы увидели в седьмом эпизоде «Суперниндзя. Дети»

Мы уже обращали внимание, что чем меньше времени остается до конца отборочного этапа увлекательного шоу «Суперниндзя. Дети», тем больше эмоций кипит на площадке. Из каждых четырех участников, выходящих на старт эпизода, дальше борьбу продолжит максимум один — и мы видели в предыдущих сериях, как ребята не выдерживают испытаний как физически, так и психологически.

Кто-то может испугаться падения в воду, пусть она на съемках и нехолодная, а бассейн неглубокий, других пугают батуты, третьих — высота. Но не меньше давит и ответственность — не оправдать ожиданий других, не справиться с самим собой на трассе. И тогда даже препятствия, которые казались самыми простыми, начинают собирать свой урожай выбывших участников. Например, в седьмой серии на подвесном мосту упало едва ли не больше претендентов, чем за шесть предыдущих выпусков. Как это было, вы уже можете увидеть своими глазами, посмотрев серию целиком на одной из доступных платформ.

Рекордсмен и скалолазки

В условиях, когда психологическое давление высоко, на первый план у многих выходит мотивация. Чтобы победить самого себя и заставить сделать то, что кажется сложным или почти невозможным, нужна цель или наглядный пример. Например, скалолазка из Краснодара Алисия Проказина, добравшись до подиума с ведущими Василием Артемьевым и Дмитрием Масленниковым, поразила тех откровением — она хочет выйти в финал и подольше задержаться на съемках, чтобы не писать контрольную в школе!

Фото Пресс-служба СТС.

Видимо, для южанки, которую тренирует строгая мама, эта мотивация была настолько сильной, что она в квалификации стала единственной из четверки младшего возраста, кому удалось пройти трассу целиком. Ее первой соперницей была гимнастка из Обнинска Екатерина Жукова, которую в первом забеге подвел небольшой рост — она никак не могла достать до сетки на втором испытании и в итоге прыгнула и сорвалась в воду. Проказина же в спокойном режиме дошла до конца полосы.

В другой паре свою первую жертву нашел подвесной мост. Егор Ионов из Саратова владеет рекордами по вису на турнике и поэтому не боится испытаний, в которых нужно задействовать руки. Но с равновесием, как признал он сам, у юного спортсмена не так хорошо. К счастью для Ионова, его соперница Елена Галова не смогла допрыгнуть с батута до катушки на третьем препятствии.

Фото Пресс-служба СТС.

Удивительно, но и в дуэлях на выбывание Егор снова упал в воду с подвесного моста. Более того, там же закончила выступления и его соперница Жукова — до этого они по очереди лидировали в забеге. Судьям даже пришлось смотреть повторы, чтобы определить победителя, и в результате в полуфинал прошел Ионов. В другой дуэли сошлись две скалолазки, и забег прошел при преимуществе Проказиной. На этот раз ей пришлось выдержать более серьезную конкуренцию, но она снова смогла финишировать. А Галова хоть и прошла дальше, чем в первый раз, но ошиблась на соскоке с предпоследнего препятствия и соскользнула в бассейн — эту оплошность тоже повторит еще не один претендент.

Лед и пламя

Во второй четверке тоже был свой рекордсмен — гимнаст из Верхней Пышмы Андрей Киселев обладает уникальным достижением, он может отжаться от пола более 12 тысяч раз! При этом он поразил зрителей не только физической формой, но и своей жизненной историей. Андрей вырос в детдоме, а затем попал в руки недобросовестных опекунов. И лишь после этого его усыновил тренер по спортивной гимнастике. Киселев мечтает об олимпийском золоте, а пока прошел кастинг и вышел покорять трассу «Суперниндзя. Дети».

Фото Пресс-служба СТС.

Его соперницей в квалификации стала Полина Сорокина из Тюмени, которая помимо привычного многим участникам шоу скалолазания занимается еще и ледолазанием, покоряя обледенелые склоны. А вот прыжками на батуте не занимается, что и помешало ей добраться до изогнутых труб и заставило заняться водными процедурами. Киселев же, продемонстрировав лучшие качества гимнаста, прошел всю трассу до конца. И вновь оказался единственным на финише из всей четверки.

Еще одна представительница скалолазания вышла на старт в другом забеге квалификации — Ксения Джафарова из Мурманска. Ее соперница, дзюдоистка из Владикавказа Алана Бедоева, быстро выбыла из борьбы, а вот Джафарова задержалась на трассе до последнего препятствия. Но забежать на противоход не смогла.

Зато в следующем раунде вместе с Сорокиной они выдали едва ли не самую впечатляющую дуэль за все семь серий проекта. На протяжении забега они поочередно вырывались вперед, хотя преимущество было у Ксении. Но перед траволатором соперницы сравнялись. Собравшись с силами, они побежали вверх, и в последний момент Джафарова промахнулась мимо светящегося кольца, и соперница на долю секунды ее опередила — невероятный накал эмоций! Вторым полуфиналистом ожидаемо стал Киселев.

Фото Пресс-служба СТС.

Равнение на паралимпийца

Еще одну историю мотивации мы услышали в старшей возрастной группе от петербуржца Макара Жидкова. Он увлекается скалолазанием, но в какой-то момент стал отставать от сверстников и подумывал уйти из спорта. Тогда отец познакомил его с историей Алексея Ашапатова. Этот ныне всемирно известный легкоатлет-паралимпиец в молодости профессионально занимался волейболом, пока в результате несчастного случая не потерял ногу. Но нашел в себе силы остаться в спорте, продолжил тренировки и выиграл четыре паралимпийских золота.

Фото Пресс-служба СТС.

И для того, чтобы пройти в полуфинал, Жидкову тоже пришлось преодолеть трудные испытания. В квалификации ему достался очень серьезный оппонент — белорус Денис Карпович. Он в свои 14 лет уже является мастером спорта по акробатике и входит в национальную сборную. На кастинге в Минске Денис показал абсолютно лучший результат. Макар, поначалу отставая, настиг Карповича, но поторопился и сорвался в воду с рокового подвесного моста. Соперник же упал чуть позже, с коварных колокольчиков.

Другую пару составили кадет Росгвардии из Перми Маргарита Кудреватых и москвич Александр Пирогов. И здесь произошел уникальный случай — запутавшись в сетке, Саша уронил в воду кроссовку и продолжил забег босиком. Возможно, именно это помешало ему на роковом для многих подвесном мосту. Маргарита же ошиблась на соскоке с предыдущего препятствия. Судьям пришлось вновь смотреть повторы и штудировать правила, в итоге они оставили результаты в силе.

Фото Пресс-служба СТС.

Еще один редкий пример джентльменского поведения мы увидели уже в дуэлях на выбывание — Карпович, получив в соперницы девушку, сначала дал ей фору в несколько секунд на старте, а затем стал дожидаться перед каждым препятствием. Благодаря этому он снискал уважение ведущих и публики. Впрочем, Кудреватых это не помогло, она снова оказалась в воде на том же самом месте, как и в первом забеге. В другой дуэли Жидков сумел, подобно своему кумиру Ашапатову, справиться с неблагоприятными обстоятельствами, и обыграл Пирогова.

Таким образом, в полуфиналах мы получили сразу две заявки на реванш. Кто окажется сильнее — мечтающая пропустить контрольную Проказина или Ионов? Обладатель уникального рекорда Киселев или покорительница льда Сорокина? Победитель международных турниров Карпович или вдохновленный паралимпийцем Жидков? В каждом случае все решили секунды. В чью пользу, узнаете, когда посмотрите седьмой эпизод «Суперниндзя. Дети» целиком.