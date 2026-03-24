Новые испытания и победы: что известно о 3-м сезоне шоу «Суперниндзя. Дети»

В конце декабря завершился четвертый сезон экстремального проекта «Суперниндзя». Его победителем стал чемпион премьерного сезона Юрий Прокудин. Выйдя на полосу во второй раз, он доказал всей стране, что по праву заслуживает статус двукратного лауреата.

И пока взрослый проект только готовится к съемкам новых выпусков, детская версия шоу появится на экранах уже совсем скоро. Рассказываем все, что известно о третьем сезоне «Суперниндзя. Дети».

Что известно о третьем сезоне «Суперниндзя. Дети»

В новом сезоне «Суперниндзя. Дети» будут принимать участие юные спортсмены от 9 до 14 лет. Кастинг атлетов проходил в шести городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Красноярске, Краснодаре и Екатеринбурге, а также в столице Беларуси — Минске. Организаторы отобрали самых сильных и выносливых ребят, чья физическая форма соответствовала требуемому уровню подготовки.

Фото Пресс-служба СТС

Съемки состоялись в январе 2026 года и вновь проходили в Минеральных Водах. Всего покорить 86-метровую полосу препятствий вышли 180 юных атлетов из восьми стран. На старте появились спортсмены из России, Беларуси, Молдовы, Латвии, Казахстана, Армении, Узбекистана и Туркменистана.

Фото Пресс-служба СТС

Преодолевать препятствия вышли победители прошлых сезонов Олег Прокудин и Филипп Моляков. Также к ним присоединился актер из сериала «Химкинские ведьмы» Феодор Кирсанов. Помимо них на старте можно будет увидеть и девочек: дочь трижды финалиста «Суперниндзя» Анастасию Хайдукову и сестру победительницы первого сезона Александру Чижкову.

Новый сезон принес изменения и в судейскую команду: к уже известным рефери добавился дважды финалист взрослой версии шоу Роман Заколодкин, а также Зелимхан Джабраилов — чемпион мира по паркуру.

Фото Пресс-служба СТС

Разработчик трасс и двукратный победитель «Суперниндзя» Юрий Прокудин отметил, с какими трудностями им пришлось столкнуться при подготовке новой полосы: «Сейчас открывается много ниндзя-залов, чаще проводятся соревнования, так что у детей все больше возможностей для тренировок, поэтому нужно было правильно угадать со сложностью трассы: не сделать ее слишком легкой, но и не переборщить. Мы добавили новые препятствия: колеса, трубоход, в начале трассы оказалась катушка, очень зрелищное препятствие, также появилась вертикальная стена».

Правила проекта «Суперниндзя. Дети»

Правила «Суперниндзя. Дети» очень похожи на классические требования во взрослых сезонах. Юным спортсменам необходимо преодолеть 86-метровую полосу препятствий, которая адаптирована для трех возрастных категорий: 9-10 лет, 11-12 лет и 13-14 лет.

Фото Пресс-служба СТС

Главное правило проекта — участник не должен касаться воды. Даже малейшее соприкосновение ведет к дисквалификации, после чего спортсмен не сможет продолжить прохождение полосы.

Также на трассе участникам нужно собирать светящиеся кольца. Они делят полосу на этапы и фиксируют время прохождения каждого отрезка пути. В полуфинал проходят лучшие атлеты из каждого отборочного дня. Независимо от того, удалось ли атлету завершить прохождение полосы, он может пройти в полуфинал благодаря лучшему времени и количеству собранных колец.

Фото Пресс-служба СТС

Призовой фонд шоу ежегодно составляет 6 миллионов рублей: эту сумму делят победители в каждой возрастной группе. Кроме денежного вознаграждения каждый из них получит почетное звание суперниндзя.

Кто станет ведущим третьего сезона «Суперниндзя. Дети»

В третьем сезоне к роли ведущих вновь вернется трио из второго сезона: комик Роман Постовалов, регбист Василий Артемьев и актриса Валерия Дергилева.

Мужчины будут комментировать прохождение участников и дожидаться их в конце трассы, а актриса поддержит спортсменов вместе с их семьями.

Фото Пресс-служба СТС

«Несмотря на потерянные в прошлом сезоне нервные клетки, с большой радостью вернулся в Минеральные Воды. Нельзя же бросать наших детей без поддержки. Кто, если не я, будет ругаться с судьями?» — рассказал Роман Постовалов.

Где и когда смотреть третий сезон «Суперниндзя. Дети»

Премьера третьего сезона «Суперниндзя. Дети» состоится 5 апреля в 17.00. Выпуски будут транслироваться еженедельно по воскресеньям.

Проект можно будет посмотреть в эфире канала СТС или на сайте ctc.ru.