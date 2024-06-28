А вы внимательно смотрели первый сезон «Суперниндзя.Дети»? Тест
В мае этого года стартовала новая версия популярного шоу «Суперниндзя». Теперь в прохождении испытаний соревнуются дети.
Вам уже удалось посмотреть хотя бы несколько выпусков шоу? Если еще нет, у вас есть возможность это исправить до финала. Он выйдет в эфир 7 июля. А перед ним, в это воскресенье, ждем последний отборочный этап.
А пока проверим память и знания тех, кто уже успел познакомиться с шоу.
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