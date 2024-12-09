Самые яркие моменты девятого выпуска «Суперниндзя»

Третий сезон одного из самых рейтинговых российских телешоу «Суперниндзя» добрался до кульминации — на телеканале СТС в минувшее воскресенье показали первый из двух выпусков, посвященных финальным соревнованиям. И посмотреть там было на что.

Как можно догадаться, финальная трасса по сравнению с предыдущим сезоном стала еще сложнее. Чтобы добраться до финиша, необходимо не только миновать серьезные препятствия и собрать семь светящихся колец, а еще и уложиться во временной лимит. На прохождение всей трассы претендентам дается всего семь минут. Поэтому срочно ищите девятый эпизод «Суперниндзя» на всех доступных платформах и смотрите целиком, а мы пока расскажем вам о самых интересных моментах.

Травма на старте

Из 175 участников третьего сезона, прошедших кастинг, после квалификации и полуфиналов осталось только 33 лучших. При этом лишь 18 из них, или примерно каждому десятому, удалось положить на пьедестал светящееся кольцо на финише отборочной трассы.

В первом финальном выпуске мы увидели 16 атлетов, которые уже могут считать себя лучшими из лучших. И надо же было такому случиться, что первый же претендент на место в суперфинале вынужден был отказаться от борьбы не по своей воле. Воронежский скалолаз Дмитрий Попов уверенно прошел два препятствия, но, запрыгивая на третьем в вертикальный коридор, получил травму руки. И чуть позже сошел с дистанции и покинул трассу. Вот это настоящее огорчение!

А ведь Попову удалось собрать сразу два светящихся кольца, что стало недостижимой целью для следующих 12 участников подряд! Открыл этот список москвич Виталий Добряков, который сам получил серьезные повреждения в полуфинале и вышел на старт с повязкой на голове. Спустя мгновения он уже занялся водными процедурами.

Модифицированное стартовое препятствие под названием «Центрифуга 2.0» вообще стало гораздо сложнее — теперь на нем нужно не просто пробежать по наклонной дорожке, а сделать это со специальным кольцом в руках, которое в прыжке надо зацепить за подвесной крюк. С этой задачей не справился даже суперфиналист первого сезона костромской промышленный альпинист Даниил Ширяев.

Всего же первое препятствие не смогли преодолеть семеро атлетов — почти половина из вышедших на старт! В воде еще до первого светящегося кольца оказался и единственный в этом выпуске иностранный спортсмен — скалолаз из Узбекистана Марк Рогалев. Только посмотрите на реакцию ведущих после его падения. Дима Масленников и Василий Артемьев в шоке.

Первая надежда

Но были на «Центрифуге 2.0» и запоминающиеся моменты со знаком плюс. Трюк спасателя из Красноярска Александра Вахромова обязан войти во все подборки лучших моментов третьего сезона «Суперниндзя». Казалось, что сибиряк уже пролетел мимо светящегося кольца, но он нашел неожиданный выход из ситуации.

Впрочем, Вахромов и еще пятеро участников искупались на втором отрезке трассы под названием «Небесная аллея». Он представляет целую череду турников, как статичных, так и подвесных, и перелетов между ними. Один из которых даже нужно совершать спиной вперед!

Мы знаем, что многие зрители болели за отца и сына Сухановых из Междуреченска. Но и Савва, и его отец Виктор упали в воду на одном и том же месте трассы — как раз проходя «Небесную аллею». Так что в этом семейном соперничестве зафиксирована ничья.

А вторым после Попова участником, которому удалось добраться до третьего препятствия, стал петербуржец Роман Заколодкин. Он уже сумел реабилитироваться за прошлогоднее фиаско, пройдя полуфинал, хоть и остался недоволен собой. Но последствия травмы и не лучшая форма не позволили ему сделать еще шаг вперед.

Но когда казалось, что, как и год назад, первая часть финала не назовет ни одного претендента на суперфинал, на старт вышел Антон Фоменко. Напомним, что этот опытнейший ниндзя-атлет специально для съемок в «Суперниндзя» прилетел из США, куда перебрался несколько лет назад. До последних метров трассы Фоменко вел ожесточенную борьбу и с ней, и с самим собой, и с секундомером. Вот что из этого вышло.

Итак, у нас появился первый претендент на звание суперфиналиста. Но во второй части финала своей очереди ждут еще 17 атлетов, среди которых все главные фавориты. Не пропустите решающий выпуск 15 декабря на телеканале СТС!