Самые яркие моменты седьмого выпуска «Суперниндзя»

Планировалось, что в минувшее воскресенье зрители узнают имена всех участников финала третьего сезона популярного спортивно-развлекательного шоу «Суперниндзя», выходящего на телеканале СТС. Но оказалось, что окончательного списка придется подождать еще неделю.

Но это вовсе не означает, что в седьмом эпизоде проекта не произошло ничего значительного и интересного. Даже наоборот — он получился одним из самых напряженных в сезоне. Убедитесь сами, а мы пока приведем вам несколько примеров.

Кувырком в воду

Интересно, что перед началом серии можно было увидеть дисклеймер, что она была записана в самый первый съемочный день, но потом ее решено было показать после остальных. Вот так создатели немного приоткрыли нам завесу тайны над процессом создания передачи.

Но в противном случае могло остаться непонятным изменение внешнего вида испытания «Парящие цилиндры» — если в предыдущих эпизодах претенденты должны были запрыгивать на первый цилиндр, раскачавшись на канатах, то теперь появился промежуточный элемент в виде болта, на который можно было встать ногами.

Впрочем, чтобы зрители увидели этот непривычный элемент на трассе, понадобилось немало времени. Ведь до цилиндров первым дошел Алексей Чувашов, стартовавший десятым по порядку. А вообще из первых 14 участников 10 не собрали ни одного светящегося кольца! Ведущим Василию Артемьеву и Диме Масленникову оставалось только разводить руками, глядя на падение в воду очередного претендента. А кому-то, как, например, Федору Ермошкину из Екатеринбурга, даже понадобилась помощь медиков.

Но героем самой трагикомичной истории вечера стал скалолаз из Казахстана Матвей Есипов. Он шел на шоу, вдохновленный победителем предыдущего сезона Вадимом Тимоновым, но не дошел даже до старта. Впервые в истории проекта спортсмен умудрился получить травму по дороге к началу трассы. Вот как это было:

При этом, посовещавшись, судьи и врачи все-таки дали отважному атлету возможность пройти полосу. И мужеству Есипова, которому наложили несколько швов, можно только позавидовать. А вот результату — нет.

До последнего болельщиков не оставляла надежда, что в финале сезона окажется хотя бы одна девушка. В седьмой серии самым подходящим для этого кандидатом выглядела Моран Желик, которая считается лучшей женщиной в истории аналогичного французского шоу. Но ее история на «Суперниндзя» оказалась очень и очень короткой, увы.

Отцы, дети и не только

Если у кого-то были опасения за состав полуфиналов, то мы поспешим их развеять — проблем с заполнением вакансий в итоге не возникло. Да и как могло быть иначе, если на старт вышли такие любимцы публики, как Виктор и Савва Сухановы из Междуреченска.

Первый из них участвовал в прошлом году, хотя особого успеха не снискал. Зато весной его сын Савва пришел на проект «Суперниндзя. Дети» и стал финалистом! И вот всего несколько месяцев спустя он не просто появился на взрослом шоу в статусе самого юного участника, но и прошел отборочную трассу до конца. Смотрите сами:

Виктор отчаянно болел за сына, а сразу после него сам отправился на старт. Естественно, задача у него была только одна — как минимум выступить не хуже Саввы. Что из этого получилось, мы предлагаем вашему вниманию.

Чуть раньше на старте мы увидели еще одного героя прошлого сезона. Но героя, далеко не полностью реализовавшего себя. Петербуржец Роман Заколодкин тогда единственный в своем выпуске сумел покорить отборочную трассу. А затем стал единственным в истории шоу, кто проиграл полуфинал, выйдя в него с лучшим результатом. После такого удара он даже хотел бросить тренировки, но затем решил вернуться и выступить лучше, чем год назад.

Как оказалось, Роман боролся с неудачами не один. Анастасия Силкина, также представляющая Северную столицу, во втором сезоне «Суперниндзя» упала в воду на первом препятствии. И тоже очень сильно переживала. Эти эмоции сблизили двух участников, и между ними завязался роман. Но, как порой бывает в жизни, в отношениях все складывается далеко не гладко. Тем не менее Заколодкин отчаянно переживал за Анастасию. Может, в этой истории еще не поставлена точка?

Воля и разум

Помимо отца и сына Сухановых, полностью преодолеть полосу и собрать сразу шесть колец удалось тренеру по паркуру из Краснодара Георгию Матазину. Он сумел справиться с испытаниями, хотя до этого ни разу в жизни не выступал на соревнованиях по ниндзя-спорту. Ему помогли не только навыки и техника, но и невероятная воля к победе. В какой-то момент даже ведущие подумали, что противоход Георгию не по зубам.

А вот ярославцу Олегу Бобкову покорить траволатор не помог даже опыт успешных стартов в любительских гонках с препятствиями. Ища способы решения задачи, он прибег даже к нетрадиционному методу. Какому, мы вам сейчас покажем:

Тогда как приз за лучший трюк вечера отправляется в Ялту, еще одному тренеру по паркуру Владиславу Котову. Только посмотрите, как он добыл одно из колец.

Прохождение участниками трассы в этом выпуске так затянулась, что к моменту выступления последних из них уже давно взошло солнце. Поэтому впервые в истории шоу полуфиналы были перенесены на другой день. И теперь выступления лучших спортсменов этого вечера откроют на следующей неделе спецвыпуск шоу, посвященный финалистам. Не пропустите!