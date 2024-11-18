Самые яркие моменты шестого выпуска «Суперниндзя»

Чем меньше свободных мест остается в финале третьего сезона популярного спортивно-развлекательного шоу «Суперниндзя», тем больше ощущается его масштабность. И хочется уже поскорее увидеть борьбу лучших за титул.

Но всему свое время, а пока на телеканале СТС в минувшее воскресенье вышел шестой выпуск сезона, который вновь подарил зрителям целую палитру эмоций. Чтобы ощутить их все, мы обязательно советуем вам пересмотреть эпизод целиком. А самые захватывающие моменты предложим вашему вниманию.

Шоу пошло не так

На старт, если считать шестую серию, уже вышли 150 атлетов. А полностью квалификационную полосу препятствий преодолели только 15 из них, то есть лишь каждый десятый. Зато мы узнали немало способов завалить прохождение, причем порой самых неожиданных. Из категории «нарочно не придумаешь». Например, красноярец Родион Семенчук на этот раз... не попал по кнопке, складывающей платформу на препятствии «Глубокая бездна». После чего на секунду потерял концентрацию. И это оказалось заразно — через несколько минут после него в воде оказался зазевавшийся рабочий по декорациям.

Фитнес-тренер из Перми Данил Ульяненко поразил всех необыкновенным трюком уже на первом испытании — он промахнулся мимо светящегося кольца, но сумел вернуться за ним и после этого успешно спрыгнуть на платформу и продолжить прохождение. Например, ближе к концу выпуска у бакинца Фуада Джафарова такой же фокус не прошел.

Что-то похожее, но уже на «Новых русских горках», пытался повторить скалолаз их Узбекистана Марк Рогалев. Он пропустил момент для соскока со скользящего турника и решил попробовать добыть для себя второй шанс. Что из этого вышло — смотрите.

В отличие от всех перечисленных выше, экскаваторщик из Прокопьевска Станислав Платонов уже имеет опыт выступления на «Суперниндзя» в прошлом сезоне. Но он так старался на этот раз пройти дальше, чем год назад, что забыл про пословицу: поспешишь — людей насмешишь. Мало того что трассу пройти не удалось, так еще и наказание за фальстарт получил.

Молчание — золото

Зато другой претендент решил воспользоваться народной мудростью сполна. Студент из Ангарска Кирилл Белянкин всерьез решил, что молчание — золото, и полностью отказался от традиционных интервью. И на кастинге, и перед стартом. Поэтому он стал одним из самых загадочных участников сезона. Приоткроем вам секрет — Кирилл пробился в финал, и мы еще имеем шанс услышать его голос. Пока же дела обстоят вот так:

Но и помимо Белянкина в шестом выпуске было немало необычных участников. Например, 54-летний предприниматель из Екатеринбурга Алексей Проселков стал одним из самых возрастных спортсменов сезона — у него уже есть внуки! И он не просто достойно выглядел на трассе, а попал в топ-10 и вышел в полуфинал! Чего не смог, например, обрусевший африканец из Петербурга Алкаиде Конджа. Во время прохождения он потерял кроссовку, затем сам сумел снять носок, вися на препятствии, но так и не победил «Парящие цилиндры».

А приз зрительских симпатий отправляется в Краснодар вместе с Алексеем Егоровым. Дело в том, что он является мастером спорта международного класса, неоднократным призером международных соревнований среди... паралимпийцев. В результате полученного в «горячей точке» ранения он лишился одной ноги. Поэтому можно только аплодировать тому, что Егоров вообще прошел кастинг и вышел на старт третьего сезона «Суперниндзя».



Французский сверхзвуковой

Между прочим, до финиша на отборочной полосе в этом выпуске добрались всего двое атлетов. И ждать первого гостя ведущим Василию Артемьеву и Диме Масленникову пришлось очень долго — после 20 неудачных попыток предшественников до них добрался скалолаз из Петербурга Денис Варик.

Вторым же, преодолев трассу в два раза быстрее, стал победитель французского ниндзя-шоу Клемо Гравье. Он буквально парил над трассой, заставив всех зрителей восторженно замереть. Вот как это было.

После этого Гравье выиграл и полуфинал, промчавшись по двойной полосе всего за 44 секунды. У нас появился еще один фаворит финального этапа. А самый захватывающий полуфинал выдали уже знакомый вам Рогалев и новосибирский атлет Александр Пашков. Сибиряк год назад не прошел кастинг на второй сезон, а теперь был невероятно близок к финалу. Сами судите:

Итак, в ближайшие выходные не пропустите седьмой эпизод, в котором определятся последние финалисты третьего сезона. А дальше нас ждут битвы гигантов, и это будет легендарно!