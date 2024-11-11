Самые яркие моменты пятого выпуска «Суперниндзя»

Количество претендентов, вышедших на старт третьего сезона популярного спортивно-развлекательного шоу «Суперниндзя», уже перевалило за сотню. В прошедшие выходные в эфир канала СТС вышел уже пятый эпизод, в котором, как и всегда, было немало интересного.

Мы увидели участников из пяти стран, услышали их истории, радовались и огорчались вместе с ними. Не устанем повторять, что каждую серию «Суперниндзя» лучше смотреть целиком, а пока предлагаем вам подборку самых интересных фрагментов.

Куда приводят мечты

Настоящий шок-контент, смотреть до конца! Нет, «Суперниндзя» не превратился в филиал какого-нибудь скандального интернет-блога. Просто один из главных моментов пятого эпизода выдался по-настоящему драматичным, даже трагичным.

Самая юная участница третьего сезона проекта, 15-летняя Екатерина Архарова из Раменского была той, кого фанаты шоу по-настоящему ждали в эфире. Причем уже не первый год, и это не фигура речи. Спортсменка, в своем юном возрасте уже являющаяся опытным ниндзя-атлетом, на протяжении нескольких сезонов пыталась попасть на проект, но каждый раз получала отказ из-за возраста. Зато год назад успела поработать тестировщиком трассы.

И вот в третьем сезоне нижнюю планку немного опустили, Архарова попала в число претендентов, вышла на старт и... тут же заставила всех на площадке не верить собственным глазам. Участница в воде, все вокруг в шоке.

Впрочем, стоит отметить, что в этом выпуске жертвами первого же препятствия стали сразу шесть атлетов. Но пальма первенства в конкурсе на самое неожиданное завершение выступления принадлежит не им. Например, боксер из Москвы Бобокалон Мирхомидов на втором этапе квалификации так активно раскачивался, что коленом в прыжке ударил светящееся кольцо и не смог его сорвать. И хотя претендент не оказался в воде, дисквалификации он не избежал.

А калининградский скалолаз Антон Пономарев кольцо в руках держал, да не удержал. Он выронил его в воду на том же втором препятствии. Обидно, досадно, но выступление на шоу «Суперниндзя» после такой ошибки продолжать нельзя.

Но с Мирхомидовым и Пономаревым могут посоревноваться и еще два участника. Они в одном выпуске допустили очень редкую ошибку — не смогли как следует попасть на батут перед третьим препятствием отборочной полосы. Первым «отличился» курьер из Каменска-Уральского Кирилл Болотов, а следом — фитнес-тренер из Усть-Илимска Дмитрий Ившин. Хотя ему такой ляп не помешал пройти в полуфинал.

Хитрость против кармы

Впрочем, были и такие претенденты, которые попытались превзойти команду создателей отборочной трассы с помощью смекалки. Ведь зачем пытаться одолеть сложное препятствие, когда часть его можно обойти, приложив чуть меньше усилий? Именно так рассудил финалист второго сезона Вадим Шелковский из Минска. Этот атлет, запомнившийся многим зрителям год назад, вернулся на шоу и сумел стать одним из четырех спортсменов, полностью завершивших квалификацию. Хитрость удалась.

Чуть позже трюк Шелковского повторил московский пожарный Антон Желаднов. Он тоже смог финишировать и пройти в полуфинал, показав время даже лучше предшественника.

Но здесь есть и «но». Подобные приемы, несмотря на эффективность, могут выйти боком. И кармическое возмездие настигло Желаднова уже в полуфинале. Там он встретился с айтишником из Алма-Аты Адильжоном Аскаровым — и победителя в этой дуэли, увы, не оказалось.

А еще большее разочарование ждало Шелковского. Белорусский претендент уже видел себя в финале сезона. И был так уверен в себе, что уже представлял, как будет проходить там трассу. Но швейцарский мастер паркура Нико Фишер был не согласен. Вот он, самый зрелищный полуфинальный забег!

Фавориты в деле

Фишер был не единственным европейцем в пятом выпуске. Чуть позже его на трассу вышел австриец Саймон Бруннер. По его словам, он уже 16 раз принимал участие в подобных шоу в разных странах мира, не раз становился вторым, но выигрывать титул блогеру из Инсбрука не доводилось.

Теперь он в России, и тут у Бруннера пока все получается. Он полностью прошел отборочную полосу, а затем с реактивной скоростью пролетел полуфинальную дуэль. И даже в ситуациях, когда казалось, что неудача неизбежна, Саймон спасался. Как вот здесь, на шатком мосту.

Мосту, который вновь стал непреодолимым испытанием для олимпийского чемпиона по лыжным гонкам и финалиста прошлого сезона Никиты Крюкова из Подмосковья. В прошлом сезоне он летел по трассе, но не справился с мостом. А затем успешно обыграл оппонента в полуфинальной дуэли. Можно сказать, что история повторилась и сейчас.

В каждом выпуске шоу мы видим знакомые лица. Но Влас Гаврилов выделяется на фоне всех остальных участников — ведь он финалист первого сезона и суперфиналист второго. Каждый раз ему не хватало чуть-чуть. И вот он снова вернулся, чтобы попытаться сделать последний шаг. Пока все получается. И даже к хитростям прибегать не надо.



Итак, осталась всего пара отборочных выпусков. Это значит, что на старт выйдут еще 50 спортсменов, готовых бросить перчатку признанным фаворитам. Не пропустите следующий выпуск в воскресенье в эфире телеканала СТС!