Самые яркие моменты четвертого выпуска «Суперниндзя»

Четвертый эпизод популярного шоу «Суперниндзя», вышедший в эфир в канун Дня народного единства, вышел по-настоящему праздничным и, пожалуй, пока самым интересным в третьем сезоне. Вряд ли здесь есть прямая связь с датой показа, но факт остается фактом.

А если серьезно, то уровень участников на сей раз оказался невероятным, а планка для попадания в полуфинал была поднята очень и очень высоко. А еще впервые в истории шоу сразу два рекорда трассы побил иностранный спортсмен. Конечно, все это лучше увидеть своими глазами, тем более, что посмотреть эпизод можно на разных платформах. Мы же пока предложим вашему вниманию самые интересные моменты.

Упражнения с кольцами

Одной из фирменных «фишек» российского шоу «Суперниндзя» являются светящиеся кольца, которые претенденты должны собирать по ходу дистанции. Это отличная находка и для создателей проекта, и для зрителей. А вот самим спортсменам это прибавляет головной боли — от дополнительной задачи прохождение трассы становится только сложнее.

Кольца часто показывают свой характер. Так, уже первый из участников четвертого эпизода, студент из Казахстана Ярослав Усманов, в буквальном смысле слова упустил свое счастье. Стоило ему отвлечься на секунду, как кольцо выкатилось из рук и оказалось в бассейне.





В другую неловкую ситуацию попал еще один иностранный атлет, тренер по кроссфиту из Баку Кенан Алиев. Он технично предолел препятствие «Глубокая бездна» и... не сорвал кольцо на соскоке. Что делать в такой ситуации? Только пытаться вернуться.

Но настоящее комбо собрал директор спортклуба из Красноярска Виктор Абрамов. Он, между прочим, в свои 60 лет стал самым возрастным в истории участником шоу «Суперниндзя». И не просто вышел на старт, а прошел почти половину трассы. Настоящий русский мужик! Который, как в известном анекдоте, одно кольцо сломал, а второе — потерял.



Иногда они возвращаются

В четвертой серии очень мощным состав участников вышел еще и потому, что мы увидели целый ряд тех, кто уже приходил на «Суперниндзя» и добивался успехов, попадая в полуфиналы и финалы.

Хотя, например, сильный ниндзя-атлет из Реутова Евгений Стоякин в первом сезоне потерпел настоящее фиаско. Да, вы правильно догадались — он потерял кольцо и был дисквалифицирован. Но вернулся, чтобы исправить свою ошибку.

Также вернулись в дело финалисты прошлого сезона, тюменский скалолаз Сергей Девляшов и один из лучших ниндзя-спортсменов страны Артем Коробков из Петербурга. При этом Коробкову, несмотря на статус одного из фаворитов третьего сезона, не удалось пройти отборочную трассу до конца. А вот еще один хороший знакомый зрителей «Суперниндзя», чемпион по паркуру из Майкопа Зелимхан Джабраилов, добрался до финиша. И даже исполнил эффектное сальто перед последним препятствием.

Но особое внимание в четвертом выпуске привлекла Анастасия Ларина. Эта москвичка — сильнейшая в стране по бегу с препятствиями среди девушек и единственная представительница прекрасного пола, кому удавалось стать финалисткой еще на проекте «Русский ниндзя». В прошлом сезоне она дошла до полуфинала, и вот снова вернулась, чтобы проверить свои силы. Потому что в вероятность общей победы Настя не верит.

Американская вспышка

За последние два сезона на съемочной площадке «Суперниндзя» побывали несколько десятков иностранных спортсменов, в том числе и именитых ниндзя-атлетов. При этом немногим из них удается войти в число финалистов. Но на этот раз к нам заглянула настоящая суперзвезда. Кевин Карбон — многократный участник и финалист «Американского ниндзя», а также известный строитель и тестировщик трасс для соревнований. Да что там говорить, посмотрите на то, как он летит по полосе!

3.05 — это рекорд отборочной трассы. Но на этом Кевин не успокоился, и пролетел полуфинальную всего за 40 секунд! Спешите видеть!

Но при этом самым ожидаемым полуфиналом все равно стала встреча Девляшова и Лариной. Которую ведущие шоу даже успели окрестить «Битвой полов». Гонка и на самом деле получилась максимально непредсказуемой.

Еще один момент, который нельзя не отметить — не зря шоу «Суперниндзя» называют экстремальным. И врачи постоянно дежурят на съемках тоже не потому, что хотят посмотреть на лучших ниндзя-атлетов своими глазами. В четвертом эпизоде сразу нескольким участникам потребовалась медицинская помощь. А Коробков вышел на полуфинал фактически на одной ноге. Вот что из этого вышло.

Как все мы видим, от серии к серии накал страстей только растет, как и уровень спортсменов. Что будет дальше, увидим уже в ближайшее воскресенье на канале СТС.