Самые яркие моменты третьего выпуска «Суперниндзя»

Третий эпизод третьего сезона увлекательного спортивно-развлекательного шоу «Суперниндзя», вышедший в воскресенье на канале СТС, держал зрителей в напряжении до последних секунд. В нем было все — трогательные и сильные истории участников, жесткие падения и травмы, чудесные спасения.

Обязательно посмотрите эпизод целиком на всех доступных площадках, иначе не увидите много интересного. А самые яркие моменты — в нашей традиционной подборке.

Кольца трещат

С каждой серией накал борьбы за места в полуфинале растет, спортсмены выходят на старт все более заряженными. Настолько, что к третьему выпуску стали не выдерживать фирменные светящиеся кольца. У одного из участников, петербургского водителя-снабженца Игоря Ямпольского, фирменный элемент шоу «Суперниндзя» пострадал при падении на маты. Но позже его затмил тренер сборной России по скалолазанию Евгений Зазулин из Калининграда. Он вообще стал одним из самых заметных участников выпуска и одним из двух атлетов, которым удалось финишировать на отборочной полосе. А первое светящееся кольцо буквально развалилось у него в руках от напора.

Впрочем, первое препятствие подарило и куда более забавные моменты, но с печальным исходом для других претендентов. Например, тренер по боксу из Баку Богдан Алиев тоже был настроен очень серьезно, но на разбеге перед первым прыжком оступился так, что потерял кроссовку. И тут же искупался.

А вот цирковой артист из Иркутска Семен Алехин точно запомнился своим внешним видом, ведь он бросил вызов трассе в образе самого настоящего ниндзя. Его персонаж как будто сбежал из популярной видеоигры. Но пребывание на проекте оказалось для Семена кратковременным.

Не отступать и не сдаваться

Эпизод оказался очень богатым и чудесными спасениями. Не раз и не два участники выкарабкивались из ситуаций, когда падение в бассейн казалось неизбежным и зрителям, и ведущим. А предпринимателю из Железнодорожного Александру Симонову удалось выбраться из почти безвыходных ситуаций дважды за один забег. Не иначе как помогли занятия ниндзя-спортом. Наградой за упорство стала путевка в полуфинал.

Дважды подряд получилось спастисть и фотографу из Москвы Адаму Абуеву. В прошлом году он был на проекте тестировщиком трассы, поэтому некоторые препятствия ему хорошо знакомы. Но в нынешнем сезоне «Шаткий мост» стал гораздо длинней и сложней, что едва не стоило Адаму купания.

И его усилия с лихвой окупились в полуфинале, где Абуев на пару с калужским студентом Сергеем Саматовым выдали лучший забег выпуска. Интрига в нем сохранялась до самого последнего момента, а борьба была настолько равной, насколько это вообще возможно.

Жесть как она есть

Как и в предыдущих выпусках, мы увидели немало спортсменов, уже знакомых по предыдущим сезонам. Среди них особняком стоял Дмитрий Караванов из Химок — когда-то он занимался ниндзя-спортом вместе с победителем первого сезона «Суперниндзя» Юрием Прокудиным, а также стал одним из наставников в дебютном сезоне детского шоу. Как рассказала его жена, Дмитрий очень серьезно готовился к выступлению, сбросив около 10 килограммов. Хотя еще год назад после неудачи хотел закончить карьеру. Когда Караванов оказался в воде, не удержавшись на одном из парящих цилиндров, супруга не смогла сдержать слез.

К моменту, когда стартовать оставалось всего одному претенденту, Дмитрий располагался на 10-й позиции, сохраняя шанс пройти в полуфинал. К сожалению для него, этим претендентом был один из лидеров сборной России по бегу с препятствиями и бронзовый призер второго сезона «Суперниндзя» Никита Хайдуков. Только посмотрите на эту заочную борьбу двух достойных атлетов.

Но и это был не конец захватывающего эмоционального аттракциона! Когда уже был сверстан состав пар второго раунда, произошло непредвиденное. Тренер по йоге из Алма-Аты Эльдар Дадабаев снялся с забега из-за последствий перелома руки, полученного незадолго до съемок. Реакцию Караванова, получившего вакантное место, надо видеть.

Но травма Дадабаева стала не последней в этот вечер. Очень жестким вышел полуфинал между двумя финалистами прошлого сезона, Алексеем Блонским из Дивногорска и москвичом Виталием Добряковым. Конкуренция была такой острой, что один из них не закончил трассу, повредив плечо, а второй добрался до финиша весь в крови. Кому повезло больше? Смотрите сами.

Усы надежды

Не менее интригующим моментом третьего выпуска стал спор между ведущими. Василий Артемьев побился об заклад с Дмитрием Масленниковым, что хотя бы один из пяти последних участников не окажется в воде. Дима поймал коллегу на слове.

С каждым следующим участником на старте положение Артемьева становилось все более отчаянным, а коллега уже успел приготовить бритвенный станок. Развязку этой истории предлагаем вам увидеть самим — на трассе скалолаз из Воронежа Дмитрий Попов.

Еще больше ярких моментов и неподдельных эмоций — в полной версии третьего эпизода. А следующий мы с вами увидим в ближайшие выходные на телеканале СТС.