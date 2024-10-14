Самые яркие моменты первого выпуска нового «Суперниндзя»

Знаем, как этого ждали многие, и официально заявляем — вы дождались! На телеканале СТС начался показ нового сезона спортивно-развлекательного шоу «Суперниндзя», уже третьего по счету.

Еще больше участников, еще больше представленных стран, еще больше светящихся колец на трассе, которая по-прежнему входит в число самых сложных в мире. Мы обязательно советуем вам посмотреть первую серию нового «Суперниндзя» полностью, несмотря на солидный хронометраж более чем в три часа. А пока покажем вам самые яркие ее фрагменты.

Время первых

Как бы ни сложился сам сезон, всегда особенно запоминается первый участник, сумевший преодолеть отборочную полосу препятствий полностью. Удивительно, но Зайпулла Магомедов из Махачкалы стал и первым, кто вообще вышел на старт — и сразу покорил трассу.

Его выбор в качестве открывающего соревнования атлета был символичным. Потому что Магомедов меньше чем за полгода до этого стал известен как один из героев, спасавших людей во время печально известного теракта в концертном зале «Крокус сити холл». А теперь он появился в эфире народного шоу и не подкачал.

Если есть первый, кто разобрался со всеми задачками по ходу забега, то должен быть и тот, кто не справился с первым же испытанием. Таких, к слову, уже в первом выпуске набралось почти полдесятка. А открыл их число мастер спорта по городкам из Петербурга Станислав Лебедев. У него с самого начала все пошло не так — сначала не запускался секундомер, а затем пришлось принять незапланированную ванну.

Кстати, к самому Станиславу претензий нет — он в отличной форме, просто немного не повезло. А вот то, что сделал в одном из моментов приехавший из Казахстана Дмитрий Коваленко, даже везением сложно объяснить. Как он не упал с воздушного цилиндра, когда казалось, что уже все пропало, попробуйте понять сами. Невероятное сочетание спортивной воли, силы, техники. И удачи, конечно.

Испытание для чемпионов

На шоу «Суперниндзя» уже не впервые заглядывают обладатели различных титулов в своих видах спорта, вплоть до чемпионов мира и Европы. Но особняком даже в этом ряду стоят те, кто добрался по ходу карьеры до олимпийского золота. Но и они быстро убеждаются, что здесь не в счет не только былые заслуги, но и опыт участия в гонках с препятствиями.

Например, в первом сезоне шоу далеко не прошел гимнаст Артур Далалоян, во втором едва не выбыл уже в первой половине квалификационной полосы лыжник Никита Крюков, ныне тренирующий сборную России по OCR. Не понаслышке знает, что такое гонки с препятствиями, и именитая бегунья Юлия Ахтямова. Но оказавшись на высоте четырех метров над водой, она так и не смогла победить саму себя.

Еще один знаменитый спортсмен, которого мы увидели в первом эпизоде — боксер Эдуард Трояновский. Бывший чемпион мира в первом полусреднем весе уверенно начал, но выглядеть так же здорово, как на ринге, у него в итоге не получилось.

Да что там известные спортсмены, даже суперфиналисту первого сезона «Суперниндзя» не покорилась новая трасса. Костромич Даниил Ширяев два года назад был в шаге от победы и уступил только Юрию Прокудину. После этого он ушел из спорта, долгое время не тренировался, а теперь вновь вышел на старт. И пал первой в сезоне жертвой на вид не самого опасного, но крайне коварного препятствия — шаткого моста.

Знакомые все лица

Да, уже в первом выпуске шоу мы увидели немало тех, кто уже штурмовал трассу в предыдущих сезонах, и небезуспешно. Вот, например, Павел Иванов из Москвы дважды доходил до финального этапа. Третью попытку ему едва не омрачила серьезная травма колена, полученная за неделю до съемок. И как он с таким повреждением сумел пройти отборочную полосу целиком, трудно даже предположить. Но факт остается фактом.

Тогда как еще у одного прошлогоднего финалиста, краснодарца Алексея Чертова, все складывалось не очень гладко. Хотя он упорно готовился к новой попытке. А в итоге посмотрите, как он был рад попаданию в полуфинал после падения в воду.

А вот Виталий Лаврентьев из Ярославля, получивший серьезную травму головы на кастинге первого сезона, в эфире в качестве участника появился впервые. Зато мы уже видели на шоу «Суперниндзя. Дети» его сына Сергея. Только посмотрите, как он поддерживал отца.

В итоге Лаврентьев попал в полуфинал, который украсила его дуэль с очень опытным спортсменом, бывшим чемпионом мира по гонкам с препятствиями, а ныне блогером с многотысячной аудиторией Антоном Фоменко. Только посмотрите, какая была жара в решающие моменты!

Кстати, уже в первом выпуске «Суперниндзя» мы увидели много интересных иностранных ниндзя-атлетов. Но особняком даже среди них стоял студент из Берлина Оле Янек. Он показал лучший результат среди закончивших квалификацию. А в полуфинале не бежал, а просто-таки летел над трассой. Да что мы вам рассказываем, вот видео:

Таким был первый выпуск третьего сезона «Суперниндзя». Впереди еще немало участников и событий, поэтому не пропустите следующую серию в воскресенье 20 октября!