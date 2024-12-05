Супермодель или Суперниндзя? Угадай по фото

В каждой девушке есть загадка. Иногда, например, по внешности невозможно определить, чем она занимается... Выглядит как супермодель, а сама тягает штанги и подтягивается на турниках. Такую лучше не обижать.

Мы решили проверить, сможете ли вы по фото отличить участниц третьего сезона шоу «Суперниндзя» от супермоделей? Задачка не из легких.