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Супермодель или суперниндзя: тест — угадай по фото
Суперниндзя

Сегодня, 17:35

0 мин.

Супермодель или Суперниндзя? Угадай по фото

Антон Бабошин
Корреспондент
Фото Delmaine Donson
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В каждой девушке есть загадка. Иногда, например, по внешности невозможно определить, чем она занимается... Выглядит как супермодель, а сама тягает штанги и подтягивается на турниках. Такую лучше не обижать.

Мы решили проверить, сможете ли вы по фото отличить участниц третьего сезона шоу «Суперниндзя» от супермоделей? Задачка не из легких.

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