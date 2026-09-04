«Я должен победить»: последние дни перед стартом на «Суперниндзя»

Пятый сезон шоу «Суперниндзя» стартует 6 сентября на СТС. За каждым выходом на полосу препятствий стоит своя история подготовки — с тренировками, сомнениями и решениями, которые участники принимают задолго до старта. Один из героев нового сезона — 36-летний электрик из Швейцарии Ричард Пек, который больше восьми лет занимается ниндзя-спортом. В предыдущих частях он рассказал, как попал в российское шоу и совмещал тренировки с работой и восстановлением после травмы. В этом материале Ричард вспоминает последние дни перед поездкой в Россию и несколько часов перед выходом на трассу.

До отъезда в Россию оставалось всего несколько дней. Я много лет мечтал попасть на такое шоу и несколько месяцев готовился к «Суперниндзя», но чем ближе становился старт, тем сильнее было волнение. Перед поездкой брат просил меня остаться дома, а уже в России я увидел трассу, на которой мне предстояло выступить.

Фото Личный архив Ричарда Пека Брат попросил меня не уезжать За три дня до отъезда я был на дне рождения сестры. У меня две сестры и брат. Мы хорошо проводили время, но, конечно, заговорили о моей поездке.

Брат был настроен крайне скептически и очень не хотел, чтобы я уезжал. Сестры, наоборот, поддерживали меня, радовались и желали удачи.

Пожалуй, это был первый день рождения сестры, который я не отметил на полную. Я слишком сильно волновался перед поездкой.

Когда мы расходились, брат обнял меня и попросил не уезжать.

«У меня плохое предчувствие», — сказал он.

Меня тронули его слова. Но менять решение я не собирался. Я ехал побеждать.

Фото Личный архив Ричарда Пека

Перед отъездом я смотрел на свой дом и думал, вернусь ли сюда

В день отъезда началась настоящая паника. Последние сутки я практически только и делал, что собирал сумки.

Я вообще тот человек, который берет с собой огромное количество вещей. Мне всегда страшно оказаться к чему-то не готовым. Наконец я закончил сборы и вышел из квартиры.

Пока ждал такси, смотрел на свой дом и думал: вернусь ли я сюда когда-нибудь?

Я не большой фанат фотографий, но в аэропорту мы с семьей сделали их безумное количество. Кто знает, как все сложится.

В России волнение исчезло — до момента, когда я увидел трассу

После прилета я почувствовал, как скепсис и переживания начинают исчезать. У меня остались только положительные эмоции. Прием, виды — все заставляло улыбаться.

А потом я увидел трассу. Описать ощущения сложно. Ты одновременно как будто не переживаешь и переживаешь безумно. Тело становится резиновым.

Я знаю себя: когда выйду на трассу, все пройдет. Но эти четыре-пять часов до старта — самые эмоциональные в моей жизни. Мне нужно успокоить тело и освободить голову.

Фото Личный архив Ричарда Пека

Победа в таком шоу — моя мечта

Я должен победить. Победа в таком шоу — моя мечта уже много лет. Я усердно готовился. Больше восьми лет я занимаюсь ниндзя-спортом и проделал огромную работу, чтобы стать атлетом высокого уровня.

Единственное, что может мне помешать, — травма бицепса. Но я был внимателен.

Я чувствую — я могу.