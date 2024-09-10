Суперниндзя
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Фильмы и сериалы
Суперниндзя
Статьи
Ниндзя-трасса Суперниндзя в Ярославле: как выглядит и где находится — церемония открытия
Суперниндзя

Сегодня, 11:10

3 мин.

Как прошло открытие ниндзя-трассы от СТС в Ярославле

Мария Задорожная
Автор
Открытие ниндзя-трассы в Ярославле
Фото Пресс-служба телеканала СТС
Читайте нас в ВКонтакте Дзен

8 сентября в парке Юбилейном торжественно открыли новую ниндзя-трассу, построенную благодаря ярославскому победителю шоу «Суперниндзя. Дети» — Валерию Шубину.

Суперниндзя Дети: интервью с&nbsp;финалистами. Кто они — победители шоу «Суперниндзя. Дети»? Большое интервью

Напомним, что в июле 10-летний ярославец стал победителем дважды: юный спортсмен не только выиграл 2 миллиона рублей в шоу от СТС, но и опередил 27 финалистов телепроекта в народном голосовании на сайте канала. Именно вторая победа Валерия подарила городу новую уникальную площадку с препятствиями, где каждый желающий может попробовать свои силы. Рассказываем, как прошла церемония открытия ниндзя-трассы в Ярославле.

Как выглядит новая ниндзя-трасса в Ярославле

8 сентября ярославцы и гости города наконец увидели знаменитую полосу препятствий от телеканала СТС. 36-метровая ниндзя-трасса теперь стоит в парке Юбилейном и точно претендует на звание одной из главных точек притяжения в городе.

Открытие ниндзя-трассы в Ярославле
Фото Пресс-служба телеканала СТС

Эта полоса рассчитана на детей от 6 лет. Протекторы на столбах и маты под каждым препятствием позволят юным атлетам заниматься спортом безопасно. Примечательно, что конструкторы максимально технически приблизили полосу к эталонной трассе, которую планируют запустить на летних Олимпийских играх в 2028 году.

Открытие ниндзя-трассы в Ярославле
Фото Пресс-служба телеканала СТС

«На эту площадку будут приходить тренироваться дети с разным уровнем подготовки: как профессиональные атлеты, так и те, кто видит подобную полосу впервые. Относительная простота препятствий на полосе позволит привлечь больше детей к этому виду спорта», — уверен победитель первого сезона шоу «Суперниндзя» Юрий Прокудин.

Юрий Прокудин. «Мечтал об этом с детства». Лучшему ниндзя страны всего 18, но у него уже много титулов

Как прошла церемония открытия полосы препятствий

На торжественном мероприятии был невероятный ажиотаж от жителей и гостей города. Сотни людей присутствовали на открытии трассы и попробовали свои силы. Также поздравили ярославцев со значимым спортивным событием мэр Ярославля Артем Молчанов и министр спорта и молодежной политики города Денис Салтыков.

Открытие ниндзя-трассы в Ярославле
Фото Пресс-служба телеканала СТС

В день торжественного открытия первым пройти новую ниндзя-трассу представилось победителю прошлого сезона «Суперниндзя. Дети» Валерию Шубину. Он отметил, что новая полоса препятствий очень яркая и привлекает внимание детей. Однако трасса на шоу для Валерия была сложнее.

«Конечно, какие-то навыки можно потренировать на этой трассе и понять, интересен ли тебе такой спорт. Но для подготовки к шоу нужны дополнительные тренировки, навыки и уверенность в своих силах», — сказал юный спортсмен.

Победитель «Суперниндзя.Дети» — Валерий Шубин
Фото Пресс-служба телеканала СТС
Дмитрий Караванов Суперниндзя Дети. «Море эмоций, даже я всплакнул». Шоу «Суперниндзя. Дети» глазами тренера

Почему это важно для города

Победитель первого сезона «Суперниндзя» Юрий Прокудин отметил, что такая полоса позволяет увеличить интерес детей к занятиям спортом. Ведь преодоление препятствий — это интересный процесс, а ниндзя-спорт тем и привлекает, что многие дети сами хотят заниматься им, без наставления родителей. Юрий уверен, что сотни людей будут ежедневно проходить мимо полосы в Ярославле, но при этом многие из них попробуют ее пройти.

«Ниндзя-спорт и гонки с препятствиями уже пользуются большой популярностью в Ярославле. Но теперь, я думаю, еще одна ступень вверх на вершину спортивного триумфа города будет совершена», — подчеркнул ведущий шоу «Суперниндзя» и «Суперниндзя. Дети» Василий Артемьев.

Открытие ниндзя-трассы в Ярославле
Фото Пресс-служба телеканала СТС

Он также выразил надежду, что в скором времени страна сможет увидеть здесь звезд, которые в будущем будут достойно защищать честь России на международных соревнованиях.

Новости холдинга
Польские десантники ошибочно приземлились на село из-за погодных условий
«Зенит» намерен потратить еще 13 млн, Дзюба не хочет завершать карьеру. Трансферные слухи РПЛ за 9 сентября
Токсиколог назвал семь полезных для восстановления печени продуктов
Алаудинов рассказал о содержимом гаджетов солдат ВСУ

Olimpbet awards

Последние новости
9 сен 17:00
СТС открыл первую ниндзя-площадку в Ярославле
5 сен 10:30
Телеканал СТС откроет ниндзя-площадку в Ярославле 8 сентября
11 июл 14:35
«Суперниндзя. Дети»: больше ста участников и три победителя
10 июл 10:45
Два миллиона для победителя и уникальная площадка для занятий ниндзя-спортом в Ярославле
8 июл 11:40
Стали известны имена победителей шоу «Суперниндзя. Дети»