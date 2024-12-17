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Насколько внимательно вы смотрели 3 сезон Суперниндзя: тест
Суперниндзя

Сегодня, 15:30

0 мин.

Тест: Насколько внимательно вы смотрели третий сезон «Суперниндзя»

Антон Бабошин
Корреспондент
Ведущие шоу «Суперниндзя».
Фото Пресс-служба СТС.
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Закончен третий сезон масштабного спортивно-развлекательного шоу «Суперниндзя», которое теперь вернется только через год. За 10 международных выпусков мы увидели слезы, падения, травмы, преодоления и, конечно, победы. Кажется, что вместе с атлетами мы прожили целую жизнь.

«СЭ» подгготовил тест с вопросами по третьему сезону шоу. Традиционно проверяем вашу память и интуицию.

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