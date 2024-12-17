Тест: Насколько внимательно вы смотрели третий сезон «Суперниндзя»

Закончен третий сезон масштабного спортивно-развлекательного шоу «Суперниндзя», которое теперь вернется только через год. За 10 международных выпусков мы увидели слезы, падения, травмы, преодоления и, конечно, победы. Кажется, что вместе с атлетами мы прожили целую жизнь.

«СЭ» подгготовил тест с вопросами по третьему сезону шоу. Традиционно проверяем вашу память и интуицию.