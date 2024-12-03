«Такую драму закатили». Алексей Савкин — о секретах на съемочной площадке «Суперниндзя» и участии в проекте

В воскресенье стали известны имена последних из 33 финалистов третьего сезона популярного спортивно-развлекательного шоу «Суперниндзя». Среди тех, кто претендует на победу, есть и скалолаз из Петербурга Алексей Савкин, которого помнят многие поклонники ниндзя-спорта.

Савкин уже в четвертый раз принимает участие в подобных шоу и трижды попадал в финал, а также является наставником проекта «Суперниндзя. Дети». Он рассказал «СЭ» о своей мотивации, о том, как перенес неудачу в прошлом сезоне, о впечатлениях от звездных иностранцев и о том, какое место «Суперниндзя» занимает в его жизни.

«На площадке чувствую, будто вернулся домой»

— Для меня это одно из главных событий в году. Кто-то ждет важных соревнований, а я — вот этих двух недель в Минеральных Водах. Каждый раз нервничаю, возьмут ли меня в новый сезон или скажут, что я уже всем надоел, не интересен. Поэтому, когда мою кандидатуру утверждают, для меня это значимое событие. «Суперниндзя» в моей жизни давно уже больше чем просто телешоу, где нужно приехать и пробежаться по полосе под камерами. Это настоящая семья, команда, где все друг друга знают и общаются. Когда попадаю на площадку, ощущение, что вернулся домой.

Фото Пресс-служба СТС.

— Как «Суперниндзя» появился в вашей жизни?

— Как часто бывает — случайно. Мне написала девушка, которая собирала заявки от участников на кастинг, и спросила, могу ли я подойти. С первого раза, кстати, у меня не получилось, потому что я был на сборах где-то не в Петербурге, поэтому я пришел через год. И сначала серьезно к этому вообще не относился, подумал — опять какую-то фигню предлагают. Это был последний год еще предыдущего проекта «Русский ниндзя», но уже на СТС. Я прошел кастинг, поехал на съемки в Сочи и увидел, как это клево, хотя сам пока не до конца понимал, что происходит. В одном месте собрали столько лютых ребят, состав был вообще жесткий. Я там, например, попал в «гонку лидеров» со знаменитым акробатом Валей Четверкиным. Вот тогда я и понял, насколько тут серьезные люди. Прошел в финал, мы с ребятами подружились, хорошо общались. И захотелось еще, потом еще.

— То есть этот процесс затягивает?

— Ну конечно. Приезжаешь после съемок и долго еще в голове прокручиваешь выступления — а если бы вот так и вот так сделать. И думаешь — было очень круто. Потом ощущения начинают меркнуть, и только ты немного все отпустил, «Суперниндзя» ушел на второй план, как стартует сезон и выходят сами серии. И снова как волной накрывает флешбэками. Смотришь все выпуски и понимаешь, что сам во всем этом участвовал. Как будто заново проживаешь эти моменты. Вот сейчас выйдет финал, и все заново. То есть полгода, а то и больше, длится само шоу и его послевкусие. Грубо говоря, это как татуировку набить, которая будет всегда с тобой. Для меня «Суперниндзя» как невидимая татуировка.

— На ваш взгляд, почему «Суперниндзя» стал по-настоящему народным проектом?

— Мне кажется, тут идеальная комбинация спорта и шоу. Кто-то смотрит именно на сильнейших атлетов — какие дисциплины они представляют, как проявляют себя на полосе. А кому-то интересна совсем другая составляющая — когда обычные люди со своими жизненными историями попадают на шоу и выходят на старт, какие цели они преследуют, что хотят показать. То есть «Суперниндзя» объединяет разные аудитории. Плюс с каждым годом шоу все интереснее, продолжают появляться новые лица, становится все лучше картинка. И люди начинают ждать — что интересного создатели придумают и покажут на этот раз. И отдельно хочется сказать про ведущих.

Фото Пресс-служба СТС.

— Давайте скажем.

— Смотрю нынешний сезон и ловлю себя на мысли, что можно следить за шоу только ради классной работы ведущих. У Васи Артемьева и Димы Масленникова уже такой тандем! Оба жгут, да еще и Лера Астапова добавляет огня. Красавчики! Реально здорово, когда люди так импровизируют и выдают на камеру такие эмоции.

«После раннего вылета было очень обидно»

— Когда вы в прошлом сезоне проиграли в полуфинале, эмоций действительно было хоть отбавляй.

— Да, там мне такую драму закатили — в личку люди писали, что я якобы специально слил, что это все сценарий, что мне заплатили. Ребята, возьмите кого угодно, поставьте на полосу и скажите — вот сейчас упади пять раз на разных препятствиях, чтобы все время идти вровень с соперником, который тоже будет падать, догони его на финише и сорвись в последний момент. Уверен на все сто, что ни у кого так на камеру не получится. Так что никакой это не сценарий, у нас на шоу все по-настоящему.

— Что же там случилось на самом деле?

— Еще после первого сезона стало понятно, что важен даже не сам факт выхода в финал, а время, с которым ты попадешь в эту стадию. Если бежишь ближе к концу, ты уже видел выступления других ребят, примерно понимаешь, сколько у тебя времени и что реально успеть. Поэтому в той дуэли я, по сути, не конкурировал с соперником, а бежал на время. Но уже после первого падения весь план рухнул. У меня башка убежала вперед, пытался ее догнать и наделал кучу ошибок. В результате — жесткое разочарование. Был уверен, что сейчас с друзьями буду рубиться в финале, а оказалось, что я лечу домой.

Фото Пресс-служба СТС.

— Ранний вылет стал для вас ударом?

— Не то чтобы ударом, просто было капец как обидно. Вот и все. Когда я еду на съемки, всегда ставлю себе целью быть в финале. Поэтому морально, конечно, меня тряхнуло. Особенно в первые три дня было вообще грустно. И примерно такие же ощущения были, когда в эфир вышла наша серия. Но такова жизнь, в ней бывает всякое. Сделали выводы — идем дальше. В нынешнем году я полуфинал бежал настолько аккуратно, что перестраховался везде, где только можно.

— Полоса препятствий с каждым годом становится все более сложной, это неизбежно?

— Понятно, что с каждым годом испытания будут становиться только тяжелее, более требовательными к технике. Да и просто неожиданными для участников. Потому что ниндзя-спорт не стоит на месте, индустрия постоянно развивается. И это не может не радовать. Всей команде разработчиков только респект, они постоянно учатся, смотрят разные зарубежные проекты и пытаются все это внедрить у нас. Как было на этот раз — приехали, смотрим. Сразу видим наклонную дорожку на первом препятствии и думаем — это вообще как? Ладно, понятно, сразу экстрим, поехали дальше, второе испытание. Говорят, надо залезть на платформу, и если нажать на кнопку, она падает вниз. И все снова — что? По-моему, полоса очень прикольная, и это, уверен, только начало. Думаю, впереди нас ждут, например, трехмерные препятствия, которые будут двигаться одновременно в разных плоскостях. И это хорошо. Можно и просто по классике ходить по колышкам, но ведь это не то, ради чего мы приходим на проект, верно?

«Иностранцы показывают, к чему нужно стремиться»

— Кстати, а обычному человеку реально показать на полосе высокие результаты?

— Мы видим, что такие случаи бывают. Но в целом преимущество все равно у спортсменов, ведь у них уровень подготовки выше. Мне кажется, лучше всего разницу между любителями и профи показывают полуфинальные дуэли, где они сходятся лицом к лицу.

Фото Пресс-служба СТС.

— Что бы вы изменили в правилах, если бы была такая возможность?

— Уже не раз говорил, что финал лучше проводить в закрытом режиме. Чтобы одни финалисты не видели, как другие проходят трассу. Сейчас это не так, и это не очень клево, потому что те, кто начинает, оказываются в невыгодном положении. На них смотрят, что-то подмечают, на их ошибках учатся. Для меня как для профессионального спортсмена было бы более интригующе, если бы до начала прохождения финалисты трассу даже не видели. А вот когда ты уже закончил выступления, пожалуйста, смотри на других ребят.

— Во втором сезоне «Суперниндзя» среди участников появились иностранцы, на этот раз уже почти в каждом выпуске мы видели топовых зарубежных спортсменов.

— Понятно, что приезд иностранных атлетов, тем более таких именитых и опытных, для нашего проекта это очень круто.

Это стопроцентно повышает смотрибельность шоу для зрителей, а нам, российским участникам, показывает, на каком уровне мы сейчас находимся и к чему надо стремиться. Понимаешь, что нам на самом деле надо еще потренироваться. Потому что некоторые иностранцы — настоящие машины. Голодные звери, которые сорвались с цепей и оказались на нашей полосе. Я полистал на YouTube комментарии к каждой из серий, и, как бы грустно для нас это ни звучало, почти после каждого эпизода обсуждают как раз иностранцев и то, кто из них будет в суперфинале.

— А какие есть плюсы у российских участников?

— Есть немаловажное преимущество — мы у себя дома и хорошо знаем, как устроено наше шоу. Хотя вот закончились полуфиналы, мы открыли результаты и что видим? Даже при примерном знании трассы с прошлого сезона первые четыре места — у иностранцев, которые впервые попробовали такую полосу. И за счет своего огромного опыта они побегут в финале последними. Поэтому перед каждым из этих ребят я снимаю шляпу и благодарю их за то, что они нам показали.

Фото Пресс-служба СТС.

— Удалось пообщаться с мировыми звездами и понять, чем они отличаются от наших фаворитов?

— Да, мы общались на съемках. Несколько раз говорил с американцем Кевином Карбоном, спросил его, почему он вообще не переживает перед стартом. Как будто он именно эту полосу уже тысячу раз пробегал — ни доли сомнений в своих силах, все делает просто в один темп. Там, где все наши ребята остановятся и подумают, Кевин прет вперед. И он сказал, что на самом деле тоже переживает, но никому этого не показывает. Нужно находить баланс между своими навыками и душевным спокойствием. Он настраивается, выходит на трассу и делает. Наши же спортсмены более зажаты. Если мы научимся работать на полосе с таким же подходом, придет успех. При этом в жизни Карбон — никакой самоуверенности, пафоса, понтов, выпендрежности. Максимально спокойный, обычный парень, с которым запросто можно поговорить на любые темы. А потом выходит на старт и такое выдает. Наверное, сила все-таки в простоте.

— Кто еще запомнился?

— Лео Кальдерон из Пуэрто-Рико, с которым мы были в одном выпуске на отборе. Швейцарский паркурщик Нико Фишер — мы с ним пересекались каждое утро, он гулял с ребенком в коляске. В общем, те, с кем мы нашли личный контакт.

Фото Пресс-служба СТС.

«У ниндзя-спорта в России хорошее будущее»

— Между двумя сезонами взрослого «Суперниндзя» вы побывали в роли наставника на детском проекте. Какие впечатления?

— Прежде всего дети — это сразу огромная ответственность и дополнительные переживания. Одно дело — эмоции взрослого атлета, и совсем другое, когда перед нами ребенок. Атмосфера на площадке совсем другая. У меня самого до слез дело не дошло, я держался. Но пару раз был на грани того, чтобы побежать за салфеточками. Были на шоу и знакомые ребята, за которых я болел, ждал от них хорошего выступления. И было очень обидно, когда пару моих девчонок выбивали. Но в целом от «Суперниндзя. Дети» остались очень хорошие впечатления. Судя по уровню ребят и девчонок, у ниндзя-спорта в России хорошее будущее.

— Уровень участников оправдал ожидания?

— Понятно, что на кастинге бывают разные дети, кто-то и слабо готов. Но вот на съемках проекта я был поражен, потому что такого количества сильных участников в жизни не видел. И если бы мы могли их отправить во взрослое шоу, человек пять-семь претендовали бы на финал. И радует, что многие морально раскрепощены — проходят полосу с удовольствием, на них не давит результат. Это очень круто, главное, продолжать в том же духе.

— В чем заключалась ваша работа?

— Мы с Димой Каравановым ездили по кастингам в разных городах России. В наши обязанности входило оценивать физическую готовность претендентов. А за анкеты, общение и прочие разговорные штуки отвечали девчонки из редакторской группы. На съемках же мы показывали ребятам, как преодолевать те или иные препятствия, поддерживали их, настраивали перед выходом на полосу. На второй сезон мы остаемся в тех же ролях.

— Участие в детском проекте помогло чуть по-другому взглянуть на взрослый?

— В целом стал чуть лучше понимать сам процесс съемок.

Я примерно понимал, что это очень сложный механизм, где часто одно накладывается на другое и нужно постоянно это учитывать. Но на деле все оказалось еще тяжелее. Все очень жестко, настоящая командная работа. Поэтому на новом сезоне взрослого «Суперниндзя» я уже гораздо спокойнее относился к каким-то задержкам. Не приставал попусту к девчонкам из команды, не дергал их расспросами. Лучше спокойно сесть, попить кофейку, хорошо размяться, скоротать время перед стартом. А еще, поскольку я перезнакомился со всей съемочной группой, у меня стало гораздо больше болельщиков (смеется). Стоишь перед стартом и думаешь: вот сейчас в какой-нибудь ПТС режиссер сидит и хочет, чтобы ты показал все, на что способен. Ну тогда поехали!

Фото Пресс-служба СТС.

— Еще есть запал пойти на кастинг четвертого сезона «Суперниндзя»?

— Если честно, если бы все зависело только от меня, я бы подписался еще на несколько лет вперед и сразу кастинги прошел. Готов приходить каждый сезон, пока не выиграю. И мне кажется, зрители тоже рады меня видеть, я им пока не надоел. Но, понятно, что большую роль здесь играет мнение продюсеров.

— Отборы и полуфиналы закончены. Остались финальные выпуски. Не раскрывая никаких тайн, можешь ли осторожно намекнуть, что ждет зрителей?

— Мне кажется, такого количества неожиданностей и такого хода борьбы сложно было даже предположить. Я сам готов посмотреть последние выпуски несколько раз подряд на повторе. Потому что в то, что происходило на площадке, лично мне до сих пор сложно поверить. Так что пропускать такое зрелище точно не советую.