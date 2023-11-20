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Сегодня, 14:45

Завершение отбора на шоу «Суперниндзя» — последние участники вступают в борьбу

Антон Бабошин
Корреспондент
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Отборочные раунды второго сезона «Суперниндзя» подходят к концу. Всего 25 атлетов из 175 еще не выходили на сложнейшую полосу препятствий, подготовленную при участии действующего победителя шоу Юрия Прокудина и одного из сильнейших скалолазов страны Станислава Кокорина. На протяжении почти двух месяцев телезрители со всей страны наблюдали, как титулованные спортсмены и простые любители пытаются преодолеть все шесть препятствий и собрать пять светящихся колец.

И теперь квалификация подходит к концу, и это точно нельзя пропускать. Еще 25 претендентов поборются за право попасть в полуфинал и пройти уникальную двойную полосу. А если повезет, и попасть в число пяти финалистов проекта. Среди тех, кто выйдет на старт в седьмой серии, будут, например, популярный блогер Женя Ершов, серфер с Бали Булат Ишмухаметов, несколько опытных атлетов из таких дисциплин, как скалолазание, паркур, гонки с препятствиями. Посмотрим, кому из них удастся покорить обе полосы, а кто окажется в воде вскоре после старта. Собираемся на канале СТС в 20.00!

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