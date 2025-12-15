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В «Суперниндзя» завершился отбор финалистов
Суперниндзя

15 декабря 2025, 10:00

1 мин.

В «Суперниндзя» завершился отбор финалистов

Кристина Гергис
Автор
Фото Пресс-служба СТС.

«Суперниндзя» продолжает держать зрителей в напряжении. Новый сезон превзошел все ожидания как по уровню сложности, так и по накалу страстей. В это воскресенье СТС представил зрителям седьмой выпуск, который поставил точку в отборочных этапах и определил претендентов на главный приз проекта.

Четвертый сезон с подзаголовком «Реванш» стал необычайно сложным для участников. Долгое время на отборочных этапах ни один участник не смог дойти до конца даже первой трассы. Первым, кто перешел этот непреодолимый рубеж, стал Алексей Чертов. После него полоса покорилась только троим участникам: Дмитрию Повову, Дмитрию Караванову и Сергею Лужецкому. Гонка полуфинала оказалась не проще — участники сражались на пределе возможностей, демонстрируя невероятную выносливость и силу духа.

Теперь отборочные этапы завершены, полуфинальные схватки также остались позади. Среди претендентов на победу нет ни одного слабого участника, и в финале зрителей ждет самое захватывающее зрелище сезона. Конкурсанты докажут, что даже самые сложные преграды можно покорить, если верить в себя и в победу.

Никита.Суперниндзя начинается с тренера: история Никиты Земнухова и его личной победы

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