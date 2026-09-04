Участник «Суперниндзя» Пек рассказал о подготовке к шоу после травмы бицепса

Электрик из Швейцарии Ричард Пек рассказал «СЭ», как готовился к участию в пятом сезоне шоу «Суперниндзя» после травмы бицепса правой руки. Подготовку спортсмену приходилось совмещать с девятичасовым рабочим днем.

Травму Пек получил в конце прошлого года. Изначально он планировал провести следующий год на легких нагрузках, однако приглашение в «Суперниндзя» заставило его изменить планы.

«Я понимал: теперь готовиться нужно усерднее, но без перегрузок. Рецидив травмы стал бы для меня катастрофой», — отметил Пек.

После подтверждения участия в шоу спортсмен увеличил количество тренировок до четырех-пяти в неделю. Пек изучал выпуски «Суперниндзя» и пытался воссоздавать похожие препятствия в собственном зале, при этом часть из них приходилось адаптировать из-за травмы руки.

«Раньше я мог просто развлекаться в зале, придумывать интересные упражнения, а теперь появилась четкая стратегия и точечная подготовка», — сказал спортсмен.

О том, как Пек совмещал работу и тренировки, восстанавливался после нагрузок и готовил собственный зал к «Суперниндзя», читайте в его дневнике на «СЭ».

Премьера пятого сезона шоу «Суперниндзя» состоится 6 сентября на СТС.