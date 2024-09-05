Телеканал СТС откроет ниндзя-площадку в Ярославле 8 сентября

8 сентября в парке Юбилейном в Ярославле состоится церемония открытия трассы спортивно-развлекательного телешоу «Суперниндзя». Начало мероприятия — в 14.00.

Первыми площадку телеканала СТС оценят мэр Ярославля Артем Молчанов, ведущий шоу «Суперниндзя» Василий Артемьев, победитель первого сезона проекта Юрий Прокудин и ярославский победитель шоу «Суперниндзя. Дети» Валерий Шубин.

Валерий первым пройдет 36-метровую полосу с различными препятствиями, рассчитанную на детей от 6 лет. Напомним, что в июле 10-летний ярославец побеждал дважды: выиграл 2 миллиона рублей в шоу СТС и опередил 27 финалистов телепроекта в народном голосовании на сайте канала. Вторая победа Валерия означала, что именно в его родном Ярославле телеканал построит уникальную площадку для занятий ниндзя-спортом.

«Результаты голосования узнал во время просмотра финального выпуска «Суперниндзя.

Дети» вместе с друзьями из секции гонки с препятствиями. Мы поздравляли друг друга,

прыгали от радости, хлопали в ладоши и не могли поверить, что у нас получилось.

Спасибо всем жителям региона за поддержку, приятные слова в мой адрес и веру в нашу

общую победу. Очень хочу, чтобы как можно больше детей занимались спортом», —

рассказал Валерий.