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6 ноября, 15:00

«Суперниндзя» — лучшее завершение праздничных дней

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Небольшие каникулы, связанные с Днем народного единства, подходят к концу. Нынешний понедельник — выходной, но шоу «Суперниндзя» займет привычное место в вечернем эфире телеканала СТС. Уже 100 претендентов предстали перед телезрителями за четыре серии, определив 20 финалистов проекта. На очереди еще 25, которые попробуют пройти до конца сложнейшую отборочную полосу из шести испытаний, собрав по пути пять светящихся колец. 10 лучших сразятся в полуфинальных дуэлях на уникальной двойной полосе препятствий.

Среди участников на этот раз будет немало профессиональных ниндзя-спортсменов, участников гонок с препятствиями и скалолазов. Например, рекордсмен России по отжиманиям Эльмир Хазеев, двукратная чемпионка Европы Динара Фахритдинова, Вадим Тимонов и многие другие. Но полоса, созданная при участии победителя прошлого сезона Юрия Прокудина, не прощает ошибок. Кому удастся ее покорить, увидим в 20.00 по московскому времени.

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