Суперниндзя
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Фильмы и сериалы
Суперниндзя
Новости
Суперниндзя Дети: смотреть 8 серию — дата выхода
Суперниндзя

23 июня, 14:00

2 мин.

Время выхода шоу «Суперниндзя. Дети» изменилось

Антон Бабошин
Корреспондент
Фото Пресс-служба СТС.
Читайте нас в ВКонтакте Дзен

Все ближе развязка отборочного этапа на увлекательном шоу «Суперниндзя. Дети» — 23 июня в 18.00 по московскому времени на телеканале СТС будет показан уже восьмой эпизод. Ранее в эфир шоу выходило в 19:30. В каждой из трех категорий осталось всего по два вакантных места и восемь претендентов, еще не выходивших на старт. Плюс еще по одному участнику в каждом возрасте доберут из числа проигравших в полуфиналах — дополнительный шанс получат те, кто прошел полосу быстрее остальных.

Интересно, что почти в каждом выпуске трасса, на которой проходят квалификация и отборочные дуэли, раскрывается зрителям с новой стороны — препятствия, которые раньше казались не самыми сложными, собирают свой урожай падений и неудач. Далеко не всем удается финишировать хотя бы один раз из двух доступных попыток. Чего ждать на этот раз?

Мы уже видели немало скалолазов из Петербурга, и очередной представительницей этой дисциплины из Северной столицы в восьмом выпуске станет девятилетняя Дарья Вари. Также Петербург в этом возрасте представит уже опытный ниндзя-атлет Милена Абаева. Ярославец Сергей Лаврентьев пришел на шоу ради папы, которому в свое время не удалось пройти кастинг, а москвич Александр Седов — поклонник таланта Юрия Прокудина. Среди участников средней возрастной категории — Глеб Завалий из Зеленограда, мечтающий о собственной лошади и занимающаяся скалолазанием Селина Петрова из Свердловской области. А в старшей — пермяк Лев Барях, который кроме скалолазания увлекается программированием, и москвич Родион Коледин, который любит играть на гитаре и лазать по деревьям. Кто из них продолжит борьбу за главный приз, увидим вечером!

0
Новости холдинга
СК РФ сообщил о 19 погибших в результате терактов в Дагестане
Главная легенда о Дмитриевой: душа Булгакова переселилась в нее
Водитель автобуса рассказал о вывозе людей из-под обстрелов ВСУ в Севастополе
СК сообщил об установлении личностей всех ликвидированных в Дагестане боевиков

Откройте глаза на свое будущее

Последние новости
20 июн 16:00
Самый трудный элемент на трассе и радостное сальто героя «Суперниндзя»
17 июн 11:00
Суперниндзя. Дети | Сезон 1 | Выпуск 7
16 июн 17:47
Седьмой выпуск «Суперниндзя. Дети» в эфире в воскресенье
13 июн 16:00
Братство кольца, коварная паутина и движение вверх по стене на трассе «Суперниндзя. Дети»
10 июн 11:00
Суперниндзя. Дети | Сезон 1 | Выпуск 6