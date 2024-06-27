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Суперниндзя Дети 9 серия 1 сезон: дата выхода и участники
Суперниндзя

Сегодня, 17:05

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Борьба за последние путевки в финал «Суперниндзя. Дети» начнется уже в ближайшее воскресенье

Антон Бабошин
Корреспондент
Фото Пресс-служба СТС.
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30 июня в эфир телеканала СТС выйдет девятый выпуск популярного шоу «Суперниндзя. Дети» — последний, в котором участники смогут побороться за места в финале! Отборочный этап подходит к концу, и всего 12 из 108 претендентов еще не выходили на старт. Им, как и остальным, предстоит по два забега по непростой трассе, меняющейся в зависимости от возрастной категории. Сначала квалификация, по итогам которой составляются пары в дуэлях на выбывание. По двое лучших в каждой четверке получат шанс побороться в полуфинале на другой полосе препятствий. В девятом эпизоде мы должны узнать имена всех финалистов в каждом из трех возрастов.

Среди тех, кто только готовится бороться за попадание в топ-10, есть и уже опытные, несмотря на возраст, ниндзя-атлеты. Например, в младшей группе это Федор Мухин из Раменского. А 10-летняя Ксения Доброва из Воронежа давно занимается скалолазанием. В среднем возрасте мы увидим 12-летнюю Софью Волкову из Уфы, которая является чемпионкой России в своем возрасте по джиу-джитсу. Ее ровесник Денис Костин из Саратова пару лет назад сменил спортивную гимнастику на воркаут и тоже готов принять вызов. В старшем возрасте есть и участник, которому не пришлось никуда ехать, — 14-летний Савелий Кочерга, который давно занимается паркуром, сам родом из Минеральных Вод. Ростовчанка же Софья Гайденко увлекается воздушной гимнастикой и неоднократно побеждала на различных стартах.

Кому достанутся последние места в финале шоу «Суперниндзя. Дети», узнаем совсем скоро, в воскресенье в 18.00 по московскому времени, на канале СТС!

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