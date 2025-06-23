Стиль жизни
Суперниндзя Дети: 7 серия 2 сезон — когда выйдет и где смотреть
Суперниндзя

23 июня, 18:00

1 мин.

Седьмую серию шоу «Суперниндзя. Дети» покажут 29 июня

Софья Калаченкова
Автор
Фото Пресс-служба СТС.

Седьмую серию семейного спортивного шоу «Суперниндзя. Дети» покажут в это воскресенье, 29 июня, в 17:00 на канале СТС. С нее начнется полуфинал реалити, в который по итогам отборочного этапа прошли 72 юных спортсмена. Другие 108 участников выбыли из шоу.

Чтобы получить главный приз проекта — два миллиона рублей и звание «Суперниндзя», — трем полуфиналистам придется стать лучшими из лучших в финале шоу. Организаторы обещают, что накал страстей в полуфинале будет нешуточным, а зрителей ждут яркие эмоции, драматичные моменты и настоящие героические преодоления.

Юных атлетов поддерживают актер и комик Роман Постовалов, актриса и телеведущая Валерия Дергилева и регбист Василий Артемьев, который заявил, что «в полуфинале зрителей ждет что-то особенное».

Съемки полуфинальных серий прошли на обновленной трассе, которая стала еще сложнее. Участников ждут новые испытания на выносливость, ловкость и смекалку. Каждый из юных суперниндзя будет бороться не только с физическими трудностями, но и с волнением, ведь теперь на кону — путевка в финал.

12+. Реклама. Рекламодатель. АО «СТС». ИНН 7707115217

ERID: 2VfnxxuETeG

АРХИВ

Восьмую серию шоу «Суперниндзя. Дети» покажут 6 июля
Восьмую серию шоу «Суперниндзя. Дети» покажут 6 июля

КХЛ на Кинопоиске

