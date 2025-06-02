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Суперниндзя Дети: 4 серия 2 сезон — когда выйдет и где смотреть
Суперниндзя

2 июня 2025, 17:00

1 мин.

Четвертую серию шоу «Суперниндзя. Дети» покажут 8 июня

Софья Калаченкова
Автор
Фото Пресс-служба СТС.

Четвертую серию семейного спортивного шоу «Суперниндзя. Дети» покажут в это воскресенье, 8 июня, в 17:00 на канале СТС. В самом разгаре отборочный этап проекта, победители которого пройдут в полуфинал.

По итогам третьей серии успешно с испытаниями первого тура справились 12 спортсменов трех возрастных категорий (9-10, 11-12, 13-14 лет): Никита Земнухов, Михаил Житлов, Ева Котина, Глеб Макарихин, Никита Говоров, Лев Кузовлев, Дарья Вари, Ульяна Бобкова, Илья Корнилов, Константин Можейко, Дмитрий Оксов, Владимир Левченков.

При этом «Суперниндзя. Дети» покинули еще 30 атлетов, которым не удалось справиться с дрожащими камнями, крылатыми качелями, параллельными бревнами и другими этапами 86-метровой полосы препятствий.

По завершении отборочного этапа и полуфинала лучшие участники встретятся в финале «Суперниндзя. Дети». У проекта будет всего три победителя, которые разделят между собой 6 миллионов рублей, а также получат звание «Суперниндзя».

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