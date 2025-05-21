Вторую серию шоу «Суперниндзя. Дети» покажут 25 мая

На российские экраны вернулось семейное спортивное шоу «Суперниндзя. Дети». Вторую серию проекта покажут в это воскресенье, 25 мая, в 17:00 на канале СТС.

Ведущими второго сезона стали шоумен Роман Постовалов, телеведущая и актриса Валерия Дергилева и российский регбист Василий Артемьев. Известно, что в новом старте проекта 180 атлетам из 74 точек пунктов России и Белоруссии придется преодолеть 86-метровую полосу препятствий.

Юных спортсменов разделили на три группы в соответствии в возрастом: в первую категорию вошли школьники 9-10 лет, во вторую — 11-12 лет, в третью — 13-14 лет. Трое победителей каждой из них разделят между собой 6 миллионов рублей, а также получат звание «Суперниндзя».

«Все дети классные, все они пришли с недетскими проблемами. Зачастую настрой у них посерьезнее, чем у взрослых. Почувствовал гордость за подрастающее поколение! А еще возникло классное ощущение: неважно, откуда ты: из деревни или мегаполиса, детское упорство и целеустремленность побеждают все», — поделился эмоциями от съемок проекта Роман Постовалов.