Финал проекта «Суперниндзя. Дети» в эфире в воскресенье

Сегодня, 7 июля в 18.00 на канале СТС начнется показ 10-го эпизода популярного шоу «Суперниндзя. Дети», в котором определятся обладатели титулов. С начала мая телезрители по всей стране следили за борьбой 108 лучших юных атлетов, разделенных на три возрастных категории — 9-10 лет, 11-12 лет и 13-14 лет. И вот пришла пора назвать лучших из лучших.

Уже привычные нам отборочная и полуфинальная полосы препятствий ушли в историю. На этот раз претендентов ждут абсолютно новые трассы. При этом в финале ребятам и девчатам впервые предстоит соревноваться не друг с другом, а с секундомером. Если в квалификации и полуфиналах в забегах участвовали по два спортсмена, и нужно было опередить соперника, то теперь необходимо проходить препятствия в одиночку. По двое претендентов из каждой категории, показавшие лучшее время и прошедшие трассу целиком, схлестнутся между собой в суперфинале. Вот это будет зрелище!

При этом, как отмечал один из тренеров проекта Дмитрий Караванов, финальная полоса у детей очень напоминает отборочную трассу второго сезона взрослого «Суперниндзя». С которой смогли справиться лишь самые крутые ниндзя-атлеты страны. Выдержат ли это испытание дети?

Напомним, что по итогам девяти выпусков в младшей возрастной категории оказались заполнены все 10 вакансий финалистов, а в средней и старшей — по девять. Напомним имена всех участников финала.

Младший возраст: Глеб Макарихин, Никита Сексяев, Ярослав Кубрак, Лев Селезнев, Богдан Селезнев, Валерий Шубин, Вероника Никифорова, Алисия Проказина, Александр Седов, Егор Шитов.

Средний возраст: Лев Севостьянов, Владислав Иванов, Олег Прокудин, Филипп Моляков, Анна Седова, Анна Кузнецова, Полина Сорокина, Александр Кожухов, Денис Костин.

Старший возраст: Савва Суханов, Кира Чижкова, Даниэла Кожекова, Илья Синтюрин, Дмитрий Виноградов, Константин Можейко, Макар Жидков, Лев Барях, Савелий Кочерга.

Кому из них улыбнется удача, узнаем уже в воскресенье на телеканале СТС!