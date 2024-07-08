Стали известны имена победителей шоу «Суперниндзя. Дети»

Ярославец Валерий Шубин, Филипп Моляков из Коломны и москвичка Кира Чижкова стали победителями первого сезона увлекательного шоу «Суперниндзя. Дети», финальный выпуск которого был показан в прошедшее воскресенье на телеканале СТС.

По итогам квалификации и полуфиналов, показанных в девяти предыдущих выпусках, были определены 28 лучших участников в трех возрастных категориях — 10 в младшей и по 9 в средней и старшей. Они вступили в борьбу на новой финальной трассе, где им нужно было собрать пять светящихся колец на пути к финишу и уложиться во временной лимит. Претенденты, показавшие два лучших результата, попадали в суперфинал, и лицом к лицу должны были определить обладателя титула.

Но в младшей группе из десятка спортсменов пройти финальную трассу до конца удалось только Валерию Шубину из Ярославля. Поэтому он в суперфинале сражался с секундомером — ему необходимо было добраться до финиша быстрее, чем истечет установленное время. Шубин справился и стал первым победителем шоу «Суперниндзя. Дети».

В средней группе финальная полоса покорилась трем участникам — в итоге в решающую дуэль попали Олег Прокудин и Филипп Моляков. Они уже встречались в полуфинале, и тогда победителем вышел Прокудин. Но теперь он допустил ошибку и не смог финишировать, поэтому победу праздновал Моляков.

Старшая же группа подарила нам уникальный финал, в котором сошлись две девушки. Кира Чижкова и Даниэла Кожекова не были главными фаворитами, но из пяти претендентов, дошедших до конца финальной трассы, показали лучшее время. В очной борьбе Чижкова уверенно взяла верх.

Каждый из трех победителей, помимо титула «Суперниндзя», получил приз в размере двух миллионов рублей. Кроме того, на сайте телеканала СТС шло народное голосование. По его итогам Шубин опередил 27 других финалистов и стал дважды победителем шоу — теперь в его родном Ярославле СТС построит уникальную площадку для занятий ниндзя-спортом.

Интервью с победителями читайте в ближайшее время на «СЭ».