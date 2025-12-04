Впервые покорена сложнейшая полоса препятствий в новом сезоне «Суперниндзя»

Четвертый сезон «Суперниндзя» с подзаголовком «Реванш» стартовал 2 ноября. Он уже успел запомниться многим зрителям — для проекта организаторы построили просто непреодолимые испытания.

Один из ведущих проекта — Дмитрий Масленников признается, что такой тяжелой полосы препятствий зрители еще не видели: «Препятствия стали невероятно сложными. Такое чувство, что первые три сезона мы разминались и теперь весь креатив пустили именно на четвертый».

Почти за месяц проведения отборочных этапов ни один из участников не смог преодолеть сложнейшую трассу проекта «Суперниндзя». Конкурсанты пробовались один за другим, но никому так и не покорилась главная вершина. Но в пятом выпуске четвертого сезона все изменилось.

Первым, кому полоса препятствий оказалась посильна, стал житель Краснодара Алексей Чертов. Из 175 кандидатов уже более сотни спортсменов выбыли из участия в сезоне, не сумев добраться даже до второго этапа. Алексей стал настоящей легендой «Суперниндзя», доказав, что при должном упорстве любые испытания возможно покорить. Вскоре после него до финиша дошел еще один участник — им оказался Дмитрий Попов, финалист третьего сезона проекта.