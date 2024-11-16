Новый выпуск «Суперниндзя» выйдет раньше обычного

В это воскресенье, 17 ноября, на телеканале СТС выпуск третьего сезона «Суперниндзя» выйдет в эфир раньше обычного — в 16:30.

На старт снова выйдут 25 спортсменов из разных стран, среди которых Клемент Гравье из Франции, Марк Рогалев из Узбекистана, Фуад Джафаров и Джавид Маммедов из Азербайджана и много атлетов из России.

10 лучших по итогам прохождения отборочной трассы сразятся в полуфинальных дуэлях и определят пятерку финалистов проекта.