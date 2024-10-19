Вторая серия нового сезона «Суперниндзя» выйдет в это воскресенье

В это воскресенье, 20 октября, в эфир выйдет вторая серия нового международного сезона шоу «Суперниндзя» на СТС.

За главный приз — 5 миллионов рублей сразятся спортсмены не только из России, к участию присоединятся атлеты из других стран.

Участникам предстоит пройти 112-метровую полосу с препятствиями. Ее построили на 40 тысячах квадратных метров в Минеральных Водах.

В этой серии сразятся десантник из Казани, тренер по паркуру из Коста-Рики, модель из Азербайджана, помощник депутата из Краснодара и многие другие желающие побороться за главный приз и показать себя.