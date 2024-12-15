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Суперниндзя 3 сезон 10 выпуск: стал известен победитель шоу
Суперниндзя

Сегодня, 20:55

1 мин.

Стал известен победитель третьего сезона шоу «Суперниндзя»

Антон Бабошин
Корреспондент
Оле Янек.
Фото Пресс-служба СТС.
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Сегодня, 15 декабря, вышла финальная серия третьего международного сезона шоу «Суперниндзя» на СТС. В этот раз, чтобы проверить себя, на сложнейшую ниндзя-трассу вышли и зарубежные атлеты.

Среди них — 21-летний Оле Янек из Берлина, двукратный полуфиналист немецкого Ninja Warrior. Он-то и стал победителем шоу, сразившись в Суперфинале с французом Клемо Гравье.

«О, это было настоящее сумасшествие, я не мог поверить, что выиграл, меня просто распирало от радости. Счастье, удовлетворение — очень эмоциональный момент. И в то же время, если честно, чувствовал огромную усталость. Все-таки было уже около пяти часов утра» — детится впечатлениями победитель. Оле забирает на родину приз в 5 млн рублей и новый автомобиль.

Полное интервью с Оле Янеком уже доступно на сайте «СЭ».

Оле Янек. «Это было сумасшествие». Эксклюзивное интервью нового «Суперниндзя» из Германии Оле Янека

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