Стал известен победитель третьего сезона шоу «Суперниндзя»

Сегодня, 15 декабря, вышла финальная серия третьего международного сезона шоу «Суперниндзя» на СТС. В этот раз, чтобы проверить себя, на сложнейшую ниндзя-трассу вышли и зарубежные атлеты.

Среди них — 21-летний Оле Янек из Берлина, двукратный полуфиналист немецкого Ninja Warrior. Он-то и стал победителем шоу, сразившись в Суперфинале с французом Клемо Гравье.



«О, это было настоящее сумасшествие, я не мог поверить, что выиграл, меня просто распирало от радости. Счастье, удовлетворение — очень эмоциональный момент. И в то же время, если честно, чувствовал огромную усталость. Все-таки было уже около пяти часов утра» — детится впечатлениями победитель. Оле забирает на родину приз в 5 млн рублей и новый автомобиль.

Полное интервью с Оле Янеком уже доступно на сайте «СЭ».