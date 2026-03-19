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Стало известно, когда выйдет новый сезон проекта «Суперниндзя. Дети»
Суперниндзя

19 марта, 16:10

1 мин.

Стало известно, когда выйдет новый сезон проекта «Суперниндзя. Дети»

Кристина Гергис
Автор
Суперниндзя Дети
Фото Пресс-служба СТС

5 апреля в 17:00 на канале СТС стартует третий сезон шоу «Суперниндзя. Дети». Ведущими проекта вновь стали Роман Постовалов, Валерия Дергилева и Василий Артемьев.

В новом сезоне зрителей ждет захватывающее противостояние: новички сразятся с сильнейшими участниками прошлых сезонов. Юных атлетов ждет 86-метровая трасса в Минеральных Водах — еще более сложная, чем прежде. Помимо новых вызовов и препятствий, шоу обещает яркие конфликты между судьями и ведущими.

Судейская команда пополнилась двумя экспертами: к ней присоединился дважды финалист взрослой версии шоу и тренер сборной Санкт-Петербурга по гонкам с препятствиями Роман Заколодкин, а также чемпион мира по паркуру Зелимхан Джабраилов.

Всего за звание «Суперниндзя» и призовой фонд в 6 миллионов рублей поборются 180 атлетов из России, Беларуси, Молдовы, Латвии, Казахстана, Армении, Узбекистана и Туркменистана. Награду разыграют в трех возрастных категориях: 9-10 лет, 11-12 лет и 13-14 лет. Тройка победителей в каждой группе разделит общий призовой фонд.

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