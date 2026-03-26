Фильмы и сериалы
Фильмы Сериалы Мультфильмы Документальное кино Звезды и кино
Канал С+
ТВ-шоу
Уведомления
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Фильмы и сериалы
Суперниндзя
Новости
Шоу «Суперниндзя» открывает кастинг на новый сезон и запускает спортивный челлендж
Суперниндзя

26 марта, 19:00

1 мин.

Шоу «Суперниндзя» открывает кастинг на новый сезон и запускает спортивный челлендж

Кристина Гергис
Автор
Суперниндзя кастинг и челендж
Фото Пресс-служба СТС

Шоу «Суперниндзя» объявляет о старте кастинга на новый взрослый сезон проекта и запускает всероссийский спортивный челлендж ко дню спорта. Это сразу две возможности присоединится к движению ниндзя-спорта и показать свои навыки всей стране.

Для участия в кастинге необходимо заполнить анкету, по результатам которой лучшие претенденты будут приглашены на очную встречу. Быть профессиональным спортсменом необязательно — достаточно заниматься физической активностью в свободное время. Так что шанс точно есть у каждого.

Чтобы принять участие в челлендже «Суперниндзя. Дети» и попасть в эфир канала СТС, нужно снять на видео свое подтягивание на перекладине, а затем выложить ролик в соцсети с хэштегом #ЯПОДТЯГИВАЮСЬНАСТС. Лучшие записи покажут в эфире телеканала.

12+. Реклама. Рекламодатель. АО «СТС». ИНН 7707115217

ERID: 2VfnxvZrcze

АРХИВ

Читайте нас в ВКонтакте Дзен Max
Новости холдинга
За Тюкавина готовы заплатить космические деньги, а Дуглас Сантос может продать сам себя на ЧМ-2026. Что происходит в «Зените»
СК начал проверку после гибели актера Высоковского в Подмосковье
ФАС потребовала от Apple прекратить дискриминацию российских поисковых систем
Эмир Катара вручил послу РФ одну из высших госнаград
Три контракта на всю карьеру. Как Овечкин заработал больше всех в истории НХЛ
Агент 007 и ДР Конго. Колонка Казанского — о сборной Англии
Читайте далее
Участник «Суперниндзя. Дети» попал на премьеру «Молодежки»
Следующий материал
Участник «Суперниндзя. Дети» попал на премьеру «Молодежки»

ЧМ 2026 с Hisense

Последние новости
8 июн 18:45
Победитель 3-го сезона «Суперниндзя. Дети» рассказал, кто помог ему одержать победу
8 июн 08:00
Названо имя победителя 3-го сезона шоу «Суперниндзя. Дети»
26 мая 15:45
Финал третьего сезона «Суперниндзя. Дети» покажут 31 мая и 7 июня на СТС
30 апр 18:10
Юрий Прокудин рассказал, как следят за безопасностью на шоу «Суперниндзя. Дети»
11 апр 15:00
Участник «Суперниндзя. Дети» попал на премьеру «Молодежки»