Шоу «Суперниндзя» открывает кастинг на новый сезон и запускает спортивный челлендж
Шоу «Суперниндзя» объявляет о старте кастинга на новый взрослый сезон проекта и запускает всероссийский спортивный челлендж ко дню спорта. Это сразу две возможности присоединится к движению ниндзя-спорта и показать свои навыки всей стране.
Для участия в кастинге необходимо заполнить анкету, по результатам которой лучшие претенденты будут приглашены на очную встречу. Быть профессиональным спортсменом необязательно — достаточно заниматься физической активностью в свободное время. Так что шанс точно есть у каждого.
Чтобы принять участие в челлендже «Суперниндзя. Дети» и попасть в эфир канала СТС, нужно снять на видео свое подтягивание на перекладине, а затем выложить ролик в соцсети с хэштегом #ЯПОДТЯГИВАЮСЬНАСТС. Лучшие записи покажут в эфире телеканала.
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