Шоу «Суперниндзя» открывает кастинг на новый сезон и запускает спортивный челлендж

Шоу «Суперниндзя» объявляет о старте кастинга на новый взрослый сезон проекта и запускает всероссийский спортивный челлендж ко дню спорта. Это сразу две возможности присоединится к движению ниндзя-спорта и показать свои навыки всей стране.

Для участия в кастинге необходимо заполнить анкету, по результатам которой лучшие претенденты будут приглашены на очную встречу. Быть профессиональным спортсменом необязательно — достаточно заниматься физической активностью в свободное время. Так что шанс точно есть у каждого.

Чтобы принять участие в челлендже «Суперниндзя. Дети» и попасть в эфир канала СТС, нужно снять на видео свое подтягивание на перекладине, а затем выложить ролик в соцсети с хэштегом #ЯПОДТЯГИВАЮСЬНАСТС. Лучшие записи покажут в эфире телеканала.