Разработчик трассы «Суперниндзя» Прокудин рассказал, как изменились испытания в новом сезоне
Ниндзя-спортсмен и разработчик трассы Юрий Прокудин в беседе с «СЭ» рассказал, как изменились испытания в шоу «Суперниндзя». По его словам, первый сезон был экспериментальным: команда адаптировала иностранный формат.
«Первый сезон был более экспериментальным, потому что команда пробовала повторить иностранный опыт. Все препятствия были довольно простые и незамысловатые», — отметил Прокудин.
Теперь в разработке трассы участвуют действующие чемпионы и ниндзя-атлеты, знакомые со спецификой этого вида спорта.
«Мы ориентируемся на собственный соревновательный опыт и насмотренность международных ниндзя-шоу. Конечно, сложность препятствий значительно выросла», — добавил Прокудин.
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