Разработчик трассы «Суперниндзя» Прокудин рассказал, как изменились испытания в новом сезоне

Ниндзя-спортсмен и разработчик трассы Юрий Прокудин в беседе с «СЭ» рассказал, как изменились испытания в шоу «Суперниндзя». По его словам, первый сезон был экспериментальным: команда адаптировала иностранный формат.

«Первый сезон был более экспериментальным, потому что команда пробовала повторить иностранный опыт. Все препятствия были довольно простые и незамысловатые», — отметил Прокудин.

Теперь в разработке трассы участвуют действующие чемпионы и ниндзя-атлеты, знакомые со спецификой этого вида спорта.

«Мы ориентируемся на собственный соревновательный опыт и насмотренность международных ниндзя-шоу. Конечно, сложность препятствий значительно выросла», — добавил Прокудин.